'Bẫy trụ điện' chi chít ở dự án nghìn tỷ mở rộng cửa ngõ TPHCM

TPO - Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái - một trong những tuyến giao thông huyết mạch tại cửa ngõ phía Đông TPHCM. Sau gần một năm thi công nâng cấp, hàng cột điện vốn nằm trên vỉa hè cũ nay bỗng nhiên "đi lạc" xuống lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Theo ghi nhận của Tiền Phong, đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến nút giao Mỹ Thủy dài gần 2 km hiện có khoảng 200 trụ điện “bị bỏ lại” giữa đường, buộc các phương tiện phải luồn lách khi lưu thông. Dù đã được sơn phản quang và rào chắn tạm thời, tình trạng này vẫn khiến nhiều người dân bất an vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là vào ban đêm.

Hàng trụ điện "án ngữ" giữa đường.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định được khởi công từ tháng 4/2025 với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, thiết kế mở rộng lên 30m với 6 làn xe. Tuy nhiên, đến nay, các làn đường mới vẫn chưa thể khai thác hiệu quả do hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời.

Đại diện Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Phường Cát Lái (chủ đầu tư) cho biết, dự án hiện đạt khoảng 70% tiến độ nhưng việc di dời hàng cột điện gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục chuyển kinh phí cho ngành điện lực. Hiện nay, hồ sơ di dời đang được các địa phương thẩm định để triển khai trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, khi hoàn thành vào năm 2026, tuyến đường sẽ góp phần giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM. Tuy nhiên, trước mắt, việc xử lý dứt điểm hàng trăm cột điện giữa đường được xem là “nút thắt” cấp bách để đảm bảo an toàn giao thông và phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

Ngành điện nói gì?

Liên quan đến vấn đề trên, ngành điện lực TPHCM vừa có thông tin chính thức về nguyên nhân chậm di dời hệ thống hạ tầng điện.

Nhiều trụ điện vô tình trở thành nơi tập kết rác.

Theo Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVN HCMC), việc thu hồi các trụ điện hiện hữu chỉ có thể thực hiện sau khi hoàn tất lưới điện thay thế nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho người dân trong khu vực. Đây là nguyên tắc bắt buộc trong quá trình di dời hạ tầng kỹ thuật.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định được Sở GTVT TPHCM cũ (nay là Sở Xây dựng) phê duyệt từ năm 2017. Theo quy định, chủ đầu tư dự án giao thông sẽ chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống điện mới, sau đó bàn giao cho ngành điện vận hành. Khi đó, lưới điện cũ mới được tháo dỡ.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp vướng mắc pháp lý. Cụ thể, trong năm 2025, khi chủ đầu tư lập hồ sơ “di dời – tái lập” lưới điện và trình thẩm định, thì Quyết định 28/2018 của UBND TPHCM về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã hết hiệu lực. Việc này khiến Sở Công Thương tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ, làm gián đoạn toàn bộ quá trình di dời.

Đến tháng 3/2026, UBND TPHCM ban hành Quyết định 11/2026 và các văn bản liên quan, tạo cơ sở pháp lý mới để tiếp tục triển khai. Hiện chủ đầu tư đang lập phương án bồi thường đối với hệ thống điện bị ảnh hưởng để có thể thực hiện di dời trong thời gian tới.

Trong khi chờ hoàn tất thủ tục, ngành điện cho biết đã nhiều lần kiến nghị chủ đầu tư áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn như lắp biển cảnh báo, sơn phản quang tại các vị trí trụ điện nằm dưới lòng đường. Đồng thời, đề xuất ưu tiên di dời ngay những trụ điện có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

EVN HCMC cũng khẳng định sẵn sàng phối hợp cắt điện để phục vụ thi công khi chủ đầu tư triển khai phương án di dời. Tuy nhiên, tiến độ tổng thể vẫn phụ thuộc vào việc hoàn tất hồ sơ, bồi thường và tổ chức thực hiện của chủ đầu tư dự án.