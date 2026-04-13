Cháy dữ dội ở TPHCM, hàng loạt xe máy trơ khung

Nguyễn Dũng
TPO - Ngọn lửa bùng phát từ khu vực để xe của một căn nhà tại phường Trung Mỹ Tây, TPHCM rồi nhanh chóng lan rộng khiến nhiều xe máy bị thiêu rụi.

Clip vụ cháy.

Sáng 13/4, một vụ cháy xảy ra tại nhà dân trên đường Trương Thị Ngào (phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) khiến nhiều xe máy bị thiêu rụi, người dân khu vực hoảng loạn.

Khoảng 8h30, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực sân của căn nhà, nơi để nhiều xe máy và vật dụng sinh hoạt. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng hô hoán, dùng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa nhưng không thành.

Ngọn lửa bùng phát trong căn nhà.

Chỉ trong thời gian ngắn, lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ khu vực, cột khói đen bốc cao hàng chục mét khiến khu dân cư xung quanh náo loạn. Do các phương tiện dựng sát nhau và có nhiều vật liệu dễ cháy, đám cháy bùng phát dữ dội.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều xe máy để bên trong.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều xe máy bị cháy rụi, hư hỏng nặng. Theo ghi nhận ban đầu, nhiều phương tiện, chủ yếu là xe máy bị ảnh hưởng, một số chỉ còn trơ khung.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

