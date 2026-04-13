Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ của Đà Nẵng

Theo quyết định, Ban Bí thư Trung ương chuẩn y ông Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng, tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Trần Thắng Lợi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tin tưởng ông Trần Thắng Lợi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Thành ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy đề nghị tân Chủ nhiệm nhanh chóng nắm bắt công việc; cùng tập thể quán triệt, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết số 05 ngày 7/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đồng thời, nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, kịp thời, hiệu quả; chuyển từ xử lý sang phòng ngừa; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; khắc phục tình trạng né tránh, nể nang, ngại va chạm, đưa công tác này trở thành “thanh bảo kiếm sắc bén” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Thắng Lợi bày tỏ vinh dự khi được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng thời cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Trung ương và Thành ủy. Ông khẳng định đây là vinh dự lớn, gắn với trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh Đà Nẵng đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm môi trường phát triển bền vững.

Trên cương vị mới, ông cam kết cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giữ vững bản lĩnh, đạo đức; phát huy tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan; đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, hiệu quả; tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm, đồng thời bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo. Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Thắng Lợi (sinh năm 1976, quê quán thành phố Huế). Ông Lợi có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng; Bí thư Quận ủy Sơn Trà; Bí thư Quận ủy Hải Châu; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Chánh Văn phòng Thành ủy sau hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng.