Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Slovakia thăm chính thức Việt Nam

Như Ý - Minh Hạnh
TPO - Sáng 13/4, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14/4/2026.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico là vị khách quốc tế đầu tiên được Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đón trên cương vị mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Nhật Minh)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Nhật Minh)

Sau Lễ đón, hai Thủ tướng di chuyển tới Trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm và chứng kiến Lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Slovakia.

Trước khi hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico cùng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người và quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Slovakia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người và quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Slovakia. (Ảnh: Nhật Minh)

Thủ tướng Robert Fico luôn thể hiện tình cảm tốt đẹp và coi trọng việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Ông đã có những quyết sách ủng hộ thiết thực, nổi bật là việc tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam chính thức được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 tại Slovakia. Ông cũng đã có hai chuyến thăm chính thức tới Việt Nam (vào các năm 2008 và 2016).

Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư (năm 2023), Thủ tướng Robert Fico đã tiếp tục quan tâm, thúc đẩy đà phát triển của quan hệ song phương. Tần suất tiếp xúc cấp cao giữa hai nước được duy trì thường xuyên, trong đó Thủ tướng Robert Fico đã có nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi với Lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhân dịp tham dự các diễn đàn, hội nghị quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico. (Ảnh: Nhật Minh)
Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico. (Ảnh: Nhật Minh)

Năm 1993, khi Slovakia tách khỏi Liên bang Tiệp Khắc, Việt Nam và Slovakia đã tuyên bố kế thừa các mối quan hệ giữa Việt Nam và Tiệp Khắc trước đây, lấy ngày 2/2/1950 là ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Từ năm 1993 đến nay, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Slovakia phát triển tích cực, hai bên đều coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đã được xây dựng từ trước đây.

Slovakia đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) vào ngày 16/02/2023. Tính đến tháng 12/2025, Slovakia có 16 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký là 140,87 triệu USD.

Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại song phương của Việt Nam - Slovakia đạt 1,78 tỷ USD.

Sáng 13/4, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Nhật Minh)

Cộng đồng người Việt Nam cư trú tại Slovakia có khoảng 10.000 người. Ngày 7/6/2023, Chính phủ Slovakia chính thức công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia là dân tộc thiểu số thứ 14.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Slovakia Robert Fico là dịp để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và mở ra những định hướng mới, góp phần tạo xung lực phát triển mới cho quan hệ hai nước trong thời gian tới.

