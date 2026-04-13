Bộ Công an nêu lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 168

TPO - Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Vì sao cần sửa đổi, bổ sung Nghị định 168?

Theo Bộ Công an, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, kết quả xử lý các hành vi vi phạm tăng cao, tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn biến phức tạp; tình trạng xe không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách, chở hàng hóa để thu tiền, xe kinh doanh vận tải hoạt động “trá hình”, gây thiếu công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải, đồng thời gây thất thu thuế cho Ngân sách Nhà nước; hành vi này còn nhằm trốn tránh hoạt động quản lý Nhà nước về vận tải đường bộ; xe container phi tiêu chuẩn, xe chở thùng để chứa hàng trên rơ moóc, sơ mi rơ moóc có kích thước vượt quá chiều dài, chiều cao nhưng chưa có chế tài xử phạt...

Cơ quan soạn thảo cho biết, từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an đã tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng); tuy nhiên thực tế lực lượng Cảnh sát giao thông chưa xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến sát hạch lái xe vì chưa được phân định thẩm quyền đối với hành vi cụ thể của Nghị định.

Theo cơ quan soạn thảo, từ những lý do trên, việc nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe là hết sức cần thiết.

Về mục đích ban hành Nghị định, theo cơ quan soạn thảo nhằm bảo đảm sự đầy đủ, toàn diện, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tạo thuận lợi trong áp dụng pháp luật, khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân.

“Việc xây dựng Nghị định hướng tới siết chặt kỷ cương trong chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhất là đối với tổ chức, cá nhân và người điều khiển xe kinh doanh vận tải” – cơ quan soạn thảo nhấn mạnh.

Đề xuất cán bộ thi hành công vụ có thể xử phạt vi phạm tới 7,5 triệu đồng

Cơ quan soạn thảo dự thảo Nghị định đề xuất, chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 7,5 triệu đồng (hiện tại mức phạt tiền là 500 nghìn đồng); Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 15 triệu đồng. Đối với Trưởng Công an cấp xã có thể phạt tiền 37,5 triệu đồng (hiện nay mức phạt 2,5 triệu đồng); Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền phạt tiền 37,5 triệu đồng (hiện là 5 triệu đồng)...

Ngoài ra, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung điểm i, điểm l khoản 3 Điều 3: “Buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách, dây đai an toàn, ghế ngồi cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, dụng cụ, thiết bị chuyên dùng để cứu hộ, hỗ trợ cứu hộ trên xe theo đúng quy định”.

“Buộc cung cấp, cập nhật, truyền dẫn, lưu trữ, quản lý thông tin, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách lắp trên xe ô tô theo quy định”.

Đồng thời sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 3 Điều 6: “Chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ xe kinh doanh vận tải)”.

Dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 32. Cụ thể, phạt tiền từ 5 – 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 – 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe vận tải nội bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm:

“Đưa xe không lắp thiết bị giám sát hành trình của xe hoặc có lắp thiết bị nhưng thiết bị không hoạt động, không đúng quy chuẩn theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô”;

“Đưa xe không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp thiết bị nhưng không ghi, không lưu trữ được dữ liệu theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe lắp trên xe ô tô”.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định bổ sung khoản 8a vào sau khoản 8: "Phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe”.

Theo Bộ Công an, dự thảo đang được lấy ý kiến đến hết ngày 19/4/2026.