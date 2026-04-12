Bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế người Trung Quốc lẩn trốn tại Đà Nẵng

TPO - Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế và bàn giao cho phía Trung Quốc tại Cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục xử lý theo quy định.

Ngày 12/4, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế Wang Hua (SN 1972, quốc tịch Trung Quốc) theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an và phía Trung Quốc về hành vi vi phạm pháp luật tại nước ngoài.

Đối tượng truy nã quốc tế Wang Hua bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng. Ảnh CA

Qua công tác tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đã phân công tổ công tác gồm các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, xác minh các đối tượng có yếu tố nước ngoài trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Wang Hua đã nhập cảnh vào Việt Nam và đăng ký lưu trú tại địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Ngay sau đó, lực lượng phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra, xác minh.

Qua kiểm tra tại phòng 3226, chung cư Mường Thanh, phường Ngũ Hành Sơn, cảnh sát phát hiện một nam công dân Trung Quốc lưu trú với thông tin trùng khớp. Đến ngày 8/4, qua đối chiếu, xác định chính xác là đối tượng truy nã Wang Hua, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Wang Hua đã xuất trình hộ chiếu và khai nhận toàn bộ thông tin cá nhân phù hợp với lệnh truy nã của Công an Trung Quốc.

Lực lượng chức năng bàn giao đối tượng Wang Hua (thứ 4 từ trái sang) cho phía Trung Quốc

Ngày 11/4/2026, Phòng CSHS phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an hoàn tất thủ tục, bàn giao đối tượng cho phía Trung Quốc tại Cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục xử lý theo quy định.