Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế người Trung Quốc lẩn trốn tại Đà Nẵng

Hoài Văn - Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế và bàn giao cho phía Trung Quốc tại Cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục xử lý theo quy định.

Ngày 12/4, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế Wang Hua (SN 1972, quốc tịch Trung Quốc) theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an và phía Trung Quốc về hành vi vi phạm pháp luật tại nước ngoài.

Đối tượng truy nã quốc tế Wang Hua bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng. Ảnh CA

Qua công tác tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đã phân công tổ công tác gồm các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, xác minh các đối tượng có yếu tố nước ngoài trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Wang Hua đã nhập cảnh vào Việt Nam và đăng ký lưu trú tại địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Ngay sau đó, lực lượng phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra, xác minh.

Qua kiểm tra tại phòng 3226, chung cư Mường Thanh, phường Ngũ Hành Sơn, cảnh sát phát hiện một nam công dân Trung Quốc lưu trú với thông tin trùng khớp. Đến ngày 8/4, qua đối chiếu, xác định chính xác là đối tượng truy nã Wang Hua, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Wang Hua đã xuất trình hộ chiếu và khai nhận toàn bộ thông tin cá nhân phù hợp với lệnh truy nã của Công an Trung Quốc.

Lực lượng chức năng bàn giao đối tượng Wang Hua (thứ 4 từ trái sang) cho phía Trung Quốc

Ngày 11/4/2026, Phòng CSHS phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an hoàn tất thủ tục, bàn giao đối tượng cho phía Trung Quốc tại Cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục xử lý theo quy định.

#truy nã quốc tế #Đà Nẵng #Công an #Trung Quốc #Wang Hua #bắt giữ

