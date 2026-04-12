Đề nghị truy tố Giám đốc cùng 18 bị can liên quan đến 67 loại thực phẩm giả tại Công ty Herbitech

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố 19 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (Công ty Herbitech, Thanh Xuân, Hà Nội).

Sản xuất 67 loại thực phẩm giả để trục lợi

Bị can Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech.

Theo kết luận điều tra, từ khi đi vào hoạt động đến tháng 4/2025, nhằm thu lợi bất chính và mở rộng thị trường tiêu thụ, Công ty Herbitech đã tổ chức sản xuất tới 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả. Đáng chú ý, doanh nghiệp này sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả mạo để hợp thức hóa hồ sơ công bố sản phẩm, đưa hàng hóa ra thị trường tiêu thụ.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định một số sản phẩm như MEDI KID CALCIUM K2 và Ăn ngon BABY SHARK là hàng giả.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế mà còn đe dọa trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em, đối tượng sử dụng chính của các sản phẩm.

Đứng đầu vụ án là Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech, bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền”.

Theo cơ quan điều tra, Khiêm giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động sản xuất, hợp thức hồ sơ và điều hành hệ thống tài chính nhằm che giấu doanh thu bất hợp pháp.

Cùng bị đề nghị truy tố còn có: Bị can Trần Thị Huệ (nhân viên hỗ trợ điều hành) bị đề nghị truy tố về hai tội danh, “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 193 và Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội, “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193, gồm: Phùng Thị Thu (phụ trách nghiên cứu, phát triển sản phẩm); Nguyễn Thị Thanh (Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng); Sái Thị Thu (Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất, Vật tư), cùng các nhân viên kiểm soát chất lượng Nguyễn Thị Hẹn và Nguyễn Hoài Phương.

Nhóm bị can thuộc bộ phận tài chính, kế toán bị đề nghị truy tố về tội, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm: Vương Thị Hoa; Lê Thị Hồng Vân; Bùi Thị Thu Hà; Đoàn Thị Thu Hà, Dương Quang Khải, Đào Thị Nhị, Đào Thị Hương Hòa, Phạm Thị Hiền, Trần Thị Luận, Hoàng Thị Thu Hà, Lê Thị Hà, Phan Thị Thúy An.

Cơ quan điều tra cáo buộc: Nhóm nhân sự điều hành, kiểm soát chất lượng tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng giả; Nhóm kế toán và tài chính tham gia lập khống chứng từ, che giấu dòng tiền; Các cá nhân phụ trách mua hàng, vật tư, tiếp tay trong việc hợp thức hóa nguyên liệu và sản phẩm.

Lập hai hệ thống sổ sách, che giấu hơn 121 tỷ đồng

Sản phẩm của Công ty Herbitech.

Quá trình điều tra làm rõ, Công ty Herbitech đã tổ chức hai hệ thống sổ sách kế toán song song: Một hệ thống dùng để kê khai thuế, ghi nhận doanh thu thấp hơn thực tế; Một hệ thống nội bộ phản ánh đầy đủ hoạt động sản xuất, kinh doanh và dòng tiền thật. Thông qua thủ đoạn này, doanh nghiệp đã che giấu hơn 121 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Ngoài ra, dòng tiền bất hợp pháp còn được sử dụng cho các hoạt động nhằm “Rửa tiền”, hợp thức hóa nguồn thu từ việc tiêu thụ hàng giả. Trong các đợt khám xét vào tháng 4/2025, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ và 115 mẫu sản phẩm có dấu hiệu là hàng giả để phục vụ giám định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua, sử dụng sản phẩm của Công ty Herbitech sớm liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.