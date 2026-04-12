Người đàn ông bị bạn gái U50 đâm tử vong sau cuộc nhậu

Nguyễn Dũng
TPO - Sau cuộc nhậu, mâu thuẫn giữa cặp đôi bùng phát thành án mạng khi người phụ nữ dùng dao tấn công khiến bạn trai tử vong.

Ngày 11/4, Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan lấy lời khai N.T.A (44 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Theo điều tra, trưa 9/4, N.T.A cùng nhóm người nhậu tại khu vực bờ kè trước chung cư Nguyễn Ngọc Phương, đường Nguyễn Ngọc Phương, phường Thạnh Mỹ Tây thì xảy ra mâu thuẫn với bạn trai (49 tuổi) nhưng được mọi người can ngăn.

Trong lúc nóng giận, người phụ nữ sau khi rời đi đã quay lại và sử dụng dao tấn công bạn trai. Nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã vào cuộc truy xét và bắt giữ N.T.A để điều tra làm rõ vụ việc.

