‘Trăm phương, ngàn kế’ buôn lậu xăng dầu qua biên giới ở Quảng Trị

TPO - Lợi dụng chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và các nước láng giềng, nhiều đối tượng tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) đã tìm "trăm phương, ngàn kế" để thu gom, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới nhằm trục lợi.

Thủ đoạn “biến hóa” để qua mặt lực lượng chức năng

Thời gian gần đây, khu vực biên giới Quảng Trị, đặc biệt là tuyến Lao Bảo – Khe Sanh, nổi lên tình trạng thu gom, vận chuyển xăng dầu trái phép. Nguyên nhân chính xuất phát từ sự chênh lệch giá giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên, khiến hoạt động buôn lậu diễn biến phức tạp.

Các đối tượng dùng can nhựa mua lẻ xăng dầu, sau đó vận chuyển đến khu vực biên giới để tìm cách tuồn qua bên kia biên giới.

Các đối tượng thường sử dụng can nhựa loại 20–30 lít, mua xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ rồi ngụy trang, vận chuyển bằng xe máy hoặc ô tô tải đến các điểm tập kết gần biên giới. Sau đó, chúng chia nhỏ, thuê người vận chuyển qua các đường mòn, lối mở hoặc dùng đò ngang để đưa sang bên kia biên giới.

Đáng chú ý, để né tránh lực lượng chức năng, các đối tượng còn tổ chức cảnh giới, chọn thời điểm đêm khuya hoặc lúc giao ca để hoạt động.

Không chỉ buôn bán nhỏ lẻ, thời gian gần đây lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển quy mô lớn. Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 11/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 74D-007.27 do Nguyễn Thanh Lương (SN 1970, trú xã Lao Bảo) điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn khi di chuyển từ khu vực Khe Sanh về hướng biên giới.

Qua kiểm tra, trên xe chở 50 can nhựa loại 30 lít, chứa khoảng 1.500 lít xăng. Tại cơ quan chức năng, tài xế khai nhận đã mua số xăng này từ một cây xăng tại Khe Sanh, sau đó vận chuyển đến khu vực giáp biên để chia nhỏ, đưa qua Lào bằng xe máy nhằm tránh bị phát hiện.

Trước đó không lâu, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều vụ việc với thủ đoạn tinh vi hơn. Điển hình là vụ tài xế Hồ Viết Kham điều khiển xe đầu kéo được gia cố thùng kim loại dọc theo sắt xi để cất giấu 1.290 lít dầu diesel. Một trường hợp khác bị phát hiện với khoảng 400 lít dầu được giấu trong khoang bí mật dưới gầm rơ moóc.

Các thùng chứa này được thiết kế tinh vi, khó phát hiện bằng quan sát thông thường, cho thấy các đối tượng ngày càng manh động và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Siết chặt kiểm soát

Theo cơ quan chức năng, việc vận chuyển, tích trữ xăng dầu trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Các phương tiện bị cải tạo, chở nhiên liệu dễ cháy nổ khi lưu thông có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố.

Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới. Hiện có 12 chốt quản lý với hàng chục cán bộ, chiến sĩ túc trực 24/24 giờ, kết hợp tuần tra lưu động.

Các lực lượng Công an, Hải quan, Biên phòng, Quản lý thị trường được yêu cầu phối hợp giám sát chặt hoạt động kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là các điểm bán lẻ có dấu hiệu bất thường.

Song song đó, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay cho buôn lậu, thiết lập đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin.

Lực lượng chức năng phải hết sức vất vả mới có thể phát hiện ra các tài xế đang giấu xăng dầu ở đâu trên các chiếc xe tải hạng nặng.

Trong bối cảnh thị trường xăng dầu còn biến động, việc phát hiện liên tiếp các vụ vận chuyển trái phép là lời cảnh báo rõ ràng về sự cần thiết phải siết chặt quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và trật tự khu vực biên giới.