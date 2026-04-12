TPHCM bắt 30 đối tượng trộm cắp

Nguyễn Dũng
TPO - Công an TPHCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp tài sản, kể cả vật nuôi như chó, mèo. Trong quý I/2026, nhiều vụ việc đã được khám phá nhanh, bắt giữ hơn 30 đối tượng góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Clip các đối tượng thực hiện trộm cắp chó mèo.

Ngày 12/4, Công an TPHCM cho biết trong quý I/2026, lực lượng Cảnh sát hình sự đã tăng cường đấu tranh, xử lý mạnh tay với loại tội phạm trộm cắp tài sản là vật nuôi, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo công an TPHCM, với tinh thần chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, 100% các vụ cướp, cướp giật tài sản đều được điều tra, khám phá nhanh. Riêng với hành vi trộm cắp vật nuôi như chó, mèo dù giá trị tài sản không lớn vẫn được xử lý nghiêm. Trong quý I, lực lượng chức năng đã phát hiện 12 vụ với 31 đối tượng liên quan.

cho.png
Trần Văn Bình thực hiện vụ trộm chó trên địa bàn.

Ngày 26/3, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Bình (SN 1980, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Bình bị xác định đã trộm một con chó giống Bandog lai nặng khoảng 38 kg, trị giá khoảng 5 triệu đồng của người dân tại phường Bình Tân. Mở rộng điều tra, đối tượng còn khai nhận từng thực hiện một vụ trộm chó giống Becgie trên cùng địa bàn.

Cũng trong tháng 3, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an phường Phú Định triệt phá một vụ trộm mèo xảy ra rạng sáng 20/3. Hai đối tượng Nguyễn Hoài Thanh (SN 2006, quê An Giang) và Nguyễn Hữu Đạt (SN 2004, ngụ TPHCM) đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

2-doi-tuong-trong-vu-trom-meo-o-phu-dinh-2.jpg
Thanh và Đạt cùng tang vật tại cơ quan công an.

Theo điều tra, do thiếu tiền tiêu xài, Thanh chuẩn bị sẵn bao vải, lưới chuyên dụng rồi rủ Đạt đi tìm vật nuôi của người dân tại các khu vực vắng để trộm.

Khi phát hiện “mục tiêu”, cả hai phối hợp khống chế, bắt mèo bỏ vào bao mang đi. Sau đó, Thanh đăng bán trên mạng xã hội để kiếm lời.

trao-tra-thu-cung-cho-chu-vu-o-phu-dinh.jpg
Công an trao trả lại con mèo bị bắt trộm cho người dân.

Công an TPHCM cho biết thời gian tới tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nâng cao hiệu quả phòng ngừa, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp tài sản, trong đó có vật nuôi. Dù giá trị tài sản không lớn, các vụ việc vẫn được xác minh, truy bắt đến cùng nhằm ngăn chặn tình trạng gây bức xúc trong dư luận, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bình yên cho người dân thành phố.

Nguyễn Dũng
