Cảnh sát bao vây điểm hút cát lậu trên sông, tạm giữ 4 phương tiện

TPO - Trong lúc đang vận hành phà tự chế hút cát dưới lòng sông Chò lên các xe tải, nhóm đối tượng tại tỉnh Khánh Hòa đã bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Ngày 12/4, Công an xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý một vụ khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn trên địa bàn.

Công an bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác cát trái phép.

Thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát lĩnh vực khoáng sản, vào tối 11/4, tổ công tác Công an xã Trung Khánh Vĩnh tiến hành tuần tra tại khu vực sông Chò (đoạn qua thôn Ba Cẳng), lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng đang vận hành phà máy tự chế để bơm hút cát trái phép.

Tại hiện trường, cát từ lòng sông đang được hệ thống vòi rồng bơm trực tiếp lên 3 xe ô tô tải ben chờ sẵn trên bờ để chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ. Tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, yêu cầu dừng mọi hoạt động và tiến hành phong tỏa hiện trường.

Qua đấu tranh tại chỗ, các đối tượng liên quan không xuất trình được bất kỳ giấy phép khai thác khoáng sản hay hóa đơn, chứng từ hợp pháp nào liên quan đến số cát trên. Nhóm này thừa nhận tranh thủ đêm tối tại khu vực vắng người để "rút ruột" lòng sông trái phép.

Hiện toàn bộ tang vật, phương tiện đã được đưa về trụ sở công an để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.