Truy tố nhóm điều hành Bankland lừa gần 500 tỷ đồng của hơn 5.300 bị hại

TPO - Trong vụ án xảy lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bankland, cơ quan truy tố xác định bị can Vũ Đức Tĩnh và đồng phạm đã chiếm đoạt được tổng số hơn 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại, thông qua hình thức huy động vốn với lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa được niêm yết và bán các dự án không có thật

Lập công ty huy động vốn để chiếm đoạt tiền

Ngày 12/4, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, ở phường Cát Lái, TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị truy tố cùng tội danh với Tĩnh còn 9 người khác, trong đó có Nguyễn Thị Thanh Vân (34 tuổi, ở xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng).

Theo cáo buộc, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, từ tháng 10/2021 - 11/2022, Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm: Công ty Bankland, Công ty Cawiho, Công ty GBF. Thực tế, 3 công ty này không hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ hoạt động theo hình thức đa cấp, huy động tiền của các nhà đầu tư sau để trả lãi cho nhà đầu tư trước.

Bị can Vũ Đức Tĩnh không đứng tên trong danh sách cổ đông các công ty, nhưng ông ta tự nhận là cố vấn cấp cao, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cả 3 công ty này.

Đối với Công ty Bankland, Vũ Đức Tĩnh phân công Quản Văn Dương giữ chức chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thị Như giữ chức tổng giám đốc; Công ty Cawiho, Tĩnh phân công Tạ Văn Cương giữ chức chủ tịch HĐQT, Ninh Đại Dương quản lý, cập nhật thông tin và số tiền đầu tư của khách hàng trên trang web của công ty; còn Công ty GBF, Tĩnh phân công Vũ Hồng Quân giữ chức chủ tịch HĐQT và Kiều Văn Hoạch làm giám đốc.

Riêng bị can Nguyễn Thị Thanh Vân được Tĩnh phân công là kế toán trưởng của 3 công ty trên.

Sau khi thành lập, Tĩnh chỉ đạo chủ tịch HĐQT và giám đốc của 3 công ty tổ chức hội nghị, hội thảo, cung cấp thông tin sai sự thật về các hình thức đầu tư nhằm kêu gọi góp vốn, mua cổ phiếu chưa niêm yết.

Theo đó, tại Công ty Bankland, từ tháng 12/2021 - 9/2022, cơ quan truy tố xác định bị can Vũ Đức Tĩnh và đồng phạm đã chiếm đoạt được tổng số hơn 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại, thông qua hình thức huy động vốn với lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa được niêm yết và bán các dự án không có thật. Số tiền trên, nhóm Tĩnh cho nhà đầu tư hơn 28 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 451 tỷ đồng.

Công ty Cawiho, từ tháng 11/2021 - 8/2022, các bị can đã chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng của 59 bị hại, thông qua hình thức huy động vốn với lãi suất cao và bán cổ phiếu chưa được niêm yết. Nhóm đã trả cho bị hại tổng số hơn 45 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng.

Còn tại Công ty GBF, từ tháng 8/2022 - 12/2022, nhóm của Tĩnh đã chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng của 18 bị hại cũng với chiêu thức tương tự. Đã trả lại cho bị hại gần 1 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng.

Cơ quan truy tố quy kết, bị can Vũ Đức Tĩnh là người chỉ đạo, còn Nguyễn Thị Thanh Vân là kế toán trưởng. Hai bị can và đồng phạm được phân công làm lãnh đạo 3 công ty, đã chiếm đoạt của 5.368 bị hại số tiền hơn 572 tỷ đồng; đã trả hơn 75 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 497 tỷ đồng.

Hai bị can Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như trong vụ án.

Không thực hiện yêu cầu của cơ quan điều tra

Về số tiền huy động được, các bị can chia nhau hưởng lợi theo mức khác nhau. Riêng Vũ Đức Tĩnh khai sử dụng để mua bất động sản ở nhiều địa phương, như Quảng Ninh và đặc khu kinh tế Phú Quốc.

Kết quả xác minh đối với bất động sản tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cho thấy, các bị can mua 4 căn hộ từ Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc: Căn hộ S41210 do Nguyễn Thị Thanh Vân đứng tên giá trị vốn tự có là hơn 821 triệu đồng, vay ngân hàng hơn 5,7 tỷ đồng, tổng giá trị hơn 6,5 tỷ đồng; căn M639 do Nguyễn Thị Thanh Vân đứng tên giá trị vốn tự có hơn 2,8 tỷ đồng, không vay vốn ngân hàng; căn hộ S380 do Nguyễn Đức Minh đứng tên với vốn tự có là hơn 11,7 tỷ đồng, không vay vốn ngân hàng; căn hộ M637 do Nguyễn Văn Minh đứng tên với vốn tự có hơn 3 tỷ đồng, cũng không vay ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc phối hợp làm thủ tục thanh lý hợp đồng mua bán và chuyển tiền sau khi thanh lý đến tài khoản của Công an TP Hà Nội để xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cáo trạng thể hiện đến nay, Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc chưa trả lời yêu cầu trên của Công an TP Hà Nội.

Ngoài các bất động sản trên, bị can Vũ Đức Tĩnh còn nhờ lái xe của mình đứng tên các căn hộ số V502 và C132 tại một dự án ở Hạ Long. Cụ thể, tại căn C132 của dự án, tổng số tiền đã được thanh toán là gần 2,6 tỷ đồng, sau khi hai bên thoả thuận thống nhất thanh lý hợp đồng, Công ty CP Bất động sản Mặt trời 2 phải trả cho lái xe của Tĩnh số tiền 3 tỷ đồng và doanh nghiệp này đã chuyển tiền vào tài khoản của Công an TP Hà Nội. Đối với căn V502, tổng số tiền đã thanh toán là gần 7,5 tỷ đồng, sau khi hai bên thoả thuận thống nhất thanh lý hợp đồng, Công ty CP Bất động sản Mặt trời 2 phải trả cho lái xe của Tĩnh hơn 8,6 tỷ đồng.

Trong các ngày 24/4/2024 và 28/11/2024, Cơ quan điều tra yêu cầu Công ty CP Bất động sản Mặt trời 2 chuyển toàn bộ số tiền trên đến tài khoản của Công an TP Hà Nội nhưng đến nay, doanh nghiệp này chưa thực hiện.