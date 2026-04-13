Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Triệu tập nhóm thiếu nữ hỗn chiến giữa phố ở Nghệ An

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhóm thiếu nữ hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn rồi lao vào ẩu đả giữa đường Đặng Tất (phường Thành Vinh, Nghệ An), gây mất trật tự và ảnh hưởng giao thông. Công an đã triệu tập những người liên quan để xác minh, làm rõ.

Tối 13/4, Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã triệu tập 4 thiếu niên liên quan vụ xô xát xảy ra trên địa bàn để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh, thiếu niên xảy ra cãi vã, xô xát trên đường Đặng Tất, phường Thành Vinh.

Công an phường Thành Vinh làm việc với những người liên quan.

Theo nội dung clip, từ lời qua tiếng lại, các thiếu nữ đã lao vào đánh nhau với các hành vi túm tóc, tát, xô đẩy nhau giữa đường. Mặc dù có một số người đi cùng can ngăn, tách các bên, song một số trường hợp khác lại có biểu hiện kích động, cổ vũ, làm vụ việc diễn biến phức tạp hơn, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường Thành Vinh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Trong ngày 12/4, những người liên quan đã được yêu cầu đến trụ sở Công an phường làm việc; đồng thời, lực lượng chức năng cũng mời người giám hộ để phục vụ công tác xác minh.

Do các em đều dưới 16 tuổi nên cơ quan Công an mời người giám hộ để phục vụ công tác xác minh.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa T.T.T.A và N.H.S từ năm 2025. Đến khoảng 21 giờ ngày 11/4, T.T.T.A gọi N.H.S đến khu vực số 94 đường Đặng Tất để giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, P.Đ.Q.Đ chở N.H.S, N.T.N chở V.T.L cùng đến địa điểm trên. Tại đây, T.T.T.A yêu cầu “đánh tay đôi” với N.H.S. Tuy nhiên, V.T.L đã lao vào xô xát với T.T.T.A; tiếp đó, N.T.N và N.H.S cũng tham gia. Vụ việc chỉ dừng lại khi được người dân kịp thời can ngăn.

Hiện, Công an phường Thành Vinh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

#triệu tập #thiếu niên #Công an phường Thành Vinh #hỗn chiến #Nghệ An

Xem thêm

Cùng chuyên mục