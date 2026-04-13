Hải Phòng đề xuất dừng dự án 1.500 tỷ đồng xây khu hành chính

Nguyễn Hoàn
TPO - UBND TP Hải Phòng vừa trình HĐND thành phố thông qua nghị quyết dừng chủ trương đầu tư dự án Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương cũ với tổng mức đầu tư 1.550 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương được HĐND tỉnh Hải Dương (cũ) quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 86/2023, được điều chỉnh tại Nghị quyết số 41/2024.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.550 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Hải Dương (cũ), thời gian thực hiện 2024 – 2029.

Dự án có quy mô các khối nhà cao 7-9 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 26.100m2, là nơi làm việc của Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở ban ngành, trung tâm phục vụ hành chính công và tiếp công dân của tỉnh Hải Dương (cũ).

Phương án thi tuyển kiến trúc khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương (cũ).

Dự án đã hoàn thành công tác tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc và được UBND tỉnh Hải Dương (cũ) phê duyệt.

Tháng 7/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương đã phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, dự toán chi phí và thời gian thực hiện một số công việc giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn và ký 6 gói thầu.

Tuy nhiên, ngày 28/4/2025, HĐND tỉnh Hải Dương (cũ) đã quyết định tạm dừng tại Nghị quyết số 14 và UBND tỉnh Hải Dương (cũ) đã có quyết định tạm dừng triển khai các dự án đầu tư công trong quá trình thực hiện kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy đối với 29 dự án và 1 đề án xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã.

Sau đó, chủ đầu tư đã chủ động chỉ đạo đơn vị tư vấn tạm dừng thực hiện các công việc tiếp theo của dự án. Thời điểm này, dự án đã triển khai, giải ngân khối lượng hơn 4,1 tỷ đồng.

Sau khi sáp nhập từ 1/7/2025, các sở ban ngành đã được chuyển về Trung tâm Chính trị - Hành chính mới tại phường Thủy Nguyên và các trụ sở trong trung tâm thành phố. Do đó, việc đề xuất dừng thực hiện dự án là cần thiết.

#Hải Phòng #đầu tư công #trung tâm hành chính #trung tâm chính trị #tỉnh Hải Dương cũ #dừng dự án xây khu hành chính tỉnh Hải Dương #UBND TP Hải Phòng

