Hải Phòng yêu cầu tháo dỡ tường rào dự án sau phản ánh của báo Tiền Phong

Ông Nguyễn Văn Viển – Chủ tịch UBND phường Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) vừa chủ trì cuộc họp với các phòng ban, các hộ tổ dân phố Chân Lầm về phản ánh Dự án khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ cận (Hoàng Huy New City) do Công ty CP tập đoàn bất động sản CRV làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND phường Thủy Nguyên yêu cầu Công ty CP tập đoàn bất động sản CRV khẩn trương tháo dỡ tường rào xây dựng xung quanh dự án, chỉ lắp đặt hàng rào tôn tạm thời, phá dỡ “con trạch” khu vực giáp ranh giữa dự án và các hộ dân.

Giao Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị giám sát việc thực hiện và phối hợp với chủ đầu tư cung cấp thông tin thông số kỹ thuật của tuyến đường: lòng đường, vỉa hè, hệ thống điện, rãnh thoát nước… của dự án bằng văn bản đến các hộ dân.

Công nhân phá dỡ một phần "con trạch" bê tông của dự án Hoàng Huy New City bịt kín lối đi của hàng chục hộ tổ dân phố Chân Lầm, phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.



Trước đó, phản ánh tới báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Trường (SN 1966) cho biết, trong quá trình thi công dự án, các phương tiện thi công đã làm nát đường bê tông rộng 8m của khu dân cư. Mỗi khi trời mưa, tuyến đường lầy lội, khi trời nắng thì bụi, ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.

Đơn vị thi công dự án tổ chức xây dựng hàng rào, tường bao ngăn cách cứng tại khu vực tiếp giáp giữa tổ dân phố với dự án, bịt kín lối đi của người dân địa phương.

Đỉnh điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4/2026, nhóm công nhân đổ bê tông vắt chéo đường dân sinh rộng 8m, bịt lối đi chung của khoảng 40 hộ dân. Khối bê tông dài hàng trăm mét, cao 40cm khiến người dân thôn Chân Lầm không thể di chuyển, buộc phải đắp đất, kê gạch để làm lối đi.

Theo ông Trường, người dân nhiều lần kiến nghị với nhóm công nhân không được giải quyết dẫn đến bức xúc, mâu thuẫn, buộc phải kiến nghị tới chính quyền các cấp.

Chủ đầu tư thi công tường rào, "con trạch" bê tông (vạch đỏ) vắt chéo đường bê tông, bịt kín lối đi của người dân (khu vực vạch vàng).

Còn ông Hoàng Văn Dương (SN 1968) cho biết, gia đình ông ở cuối làng, khối bê tông chắn ngang ngõ ra vào nhà, không thể lái xe máy ra đường. Gia đình ông kê gạch bắc qua “con trạch” bê tông để di chuyển. Do “con lươn” cao nên vợ ông có lần ngã xe.

“Cả xóm có một lối đi chung thì bị chủ đầu tư dự án đổ bê tông bịt kín lối khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, ảnh hưởng tới sinh hoạt, giao thông”, ông Dương bức xúc.