Hà Nội: Cháy nhà trên đường Hồng Hà, 5 người mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn

TPO - Tối muộn 12/3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà cao tầng trên đường Hồng Hà (Hà Nội) khiến 5 người mắc kẹt.

Lực lượng chức năng lập rào chắn trước ngôi nhà.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng gần 23h ngày 12/3, tại ngôi nhà dân số 47 ngõ 131 đường Hồng Hà, thuộc phường Hồng Hà, TP Hà Nội. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện có cháy tại tầng 1. Sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội và lan lên các tầng cao bên trên.

Một số người dân xung quanh đã nhanh chóng đến hỗ trợ dập lửa và đưa xe máy ở tầng 1 ra ngoài. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong ngôi nhà có 7 người. Trong đó, 2 người tự thoát ra ngoài.

Cảnh sát dùng thang tiếp cận các tầng bên trên.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cửa kính bị phá vỡ.

Trong quá trình chữa cháy, 5 nạn nhân mắc kẹt được đưa ra ngoài. Được biết, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cao 5 tầng, tầng 1 buôn bán mũ bảo hiểm.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.