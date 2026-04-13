Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nắng nóng gay gắt bao phủ toàn miền Bắc

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm nay (13/4) và ngày mai (14/3) miền Bắc trời nắng nóng. Thứ Tư và thứ Năm, nắng nóng dịu dần ở Đông Bắc Bộ, tiếp tục gay gắt ở Tây Bắc Bộ. Từ chiều tối thứ Năm đến ngày thứ Sáu, miền Bắc có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời chuyển mát.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 31-33 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C .

Dự báo ngày mai, miền Bắc tiếp tục nắng nóng như hôm nay. Thứ Tư và thứ Năm (15-16/4), khu vực Tây Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, khu vực Đông Bắc Bộ giảm 2-3 độ. Từ chiều tối ngày 16/4 đến ngày 17/4, miền Bắc có mưa dông rải rác. Những ngày sau đó, trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất khoảng 28-30 độ C.

Trong hai ngày đầu tuần (13-14/4), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng diện rộng.

Thanh Hóa đến Huế tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên cũ hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo nắng nóng gay gắt còn kéo dài ở khu vực miền Trung đến ngày 16/4. Từ 17/4, nắng nóng dịu dần.

Khánh Hòa đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 37 độ C.

Nam Bộ nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TPHCM hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Dự báo ngày mai, miền Bắc tiếp tục nắng nóng như hôm nay. Thứ Tư và thứ Năm (15-16/4), khu vực Tây Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, khu vực Đông Bắc Bộ giảm 2-3 độ. Từ chiều tối ngày 16/4 đến ngày 17/4, miền Bắc có mưa dông rải rác.

Dự báo từ ngày 15/4, Nam Bộ và Tây Nguyên tăng mưa vào chiều tối, nắng nóng giảm dần.

Những ngày sau đó, trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất khoảng 28-30 độ C.

#nắng nóng #mưa dông #thời tiết #thời tiết Hà Nội #thời tiết TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục