Gia Lai: Nhóm người lạ đến tận thôn chào mời làm sổ đỏ, nghi lừa đảo

Trương Định
TPO - Xuất hiện nhóm người lạ mặt tự ý đến một số thôn thuộc xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai chào mời người dân làm sổ đỏ với một số diện tích đất nằm trong quy hoạch và sẽ lấy 30% giá trị đối với mỗi diện tích đất được cấp sổ đỏ khi được bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ngày 12/4, ông Nguyễn Công Đệ - Chủ tịch UBND xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã phát đi cảnh báo người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh, nhận làm sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản.

Theo UBND xã Bình Khê, trong thời gian gần đây, trên địa bàn xã xuất hiện một nhóm người lạ mặt tự ý đến một số thôn để vận động, chào mời người dân làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với một số diện tích đất nằm trong quy hoạch và sẽ lấy 30% giá trị đối với mỗi diện tích đất được cấp sổ đỏ khi được bồi thường giải phóng mặt bằng.

Nhưng qua xác minh của Công an xã Bình Khê, nhóm người này không được bất kỳ cơ quan nào của xã Bình Khê hoặc của Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ.

Địa phương cảnh báo người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh, nhận làm sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND xã Bình Khê Nguyễn Công Đệ cũng thông tin, nhờ phát hiện và cảnh báo kịp thời, đến nay địa phương chưa ghi nhận trường hợp nào bị lừa đảo. Nhóm người này chủ yếu tiếp cận, chào mời các hộ dân nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn, tránh thiệt hại tài sản của người dân, UBND xã Bình Khê cũng đề nghị người dân tuyệt đối không tin tưởng các đối tượng đến đặt vấn đề làm hồ sơ cấp sổ đỏ ngoài trụ sở UBND xã hoặc không đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định; không giao tiền, đặt cọc nộp hồ sơ cho bất kỳ cá nhân, nhóm người nào không phải là công chức UBND xã Bình Khê được phân công phụ trách công tác tiếp nhận hồ sơ, thủ tục cấp sổ đỏ.

