Va chạm tàu hỏa tại lối đi tự mở, ba ông cháu thương vong

Huỳnh Thủy
TPO - Khi băng qua đường sắt tại lối đi dân sinh tự mở, xe công nông chở ba ông cháu ở Đắk Lắk bất ngờ va chạm với tàu hỏa.

Chiều 12/4, tin từ UBND xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt giữa tàu khách và phương tiện đường bộ, khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h45 cùng ngày, tàu hỏa SE9 lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi qua thôn Phú Tân 2, xã Ô Loan đã va chạm với xe công nông chở ba ông cháu đang băng qua đường sắt tại lối đi tự mở. Phát hiện phương tiện băng qua, tổ lái đã kéo còi, hãm phanh khẩn cấp nhưng không kịp. Cú va chạm mạnh khiến xe công nông bị hất văng, lật khỏi khu vực đường ray.

Xe công nông bị hất văng sau va chạm với tàu hoả.

Hậu quả vụ tai nạn, em T.H.T. (SN 2016) tử vong tại chỗ, em N.H.N.L. (SN 2019) và ông T.V.M. (SN 1967) bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Tại hiện trường, xe công nông hư hỏng nặng, nhiều bộ phận bị biến dạng. Một số chi tiết đầu máy và toa tàu cũng bị móp méo sau va chạm.

Ông T.V.M. đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau sự việc, tổ tàu đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương xử lý ban đầu, bố trí người bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra. Đến khoảng 15h15 cùng ngày, tàu SE9 tiếp tục hành trình nhưng bị chậm khoảng 30 phút.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do phương tiện đường bộ tự ý băng qua đường sắt tại lối đi dân sinh tự mở, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

#Tàu hỏa #tai nạn #Đắk Lắk #xe công nông #thương vong

