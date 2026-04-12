Hải đội Dân quân thường trực Đà Nẵng cứu hộ tàu cá gặp nạn trên biển

TPO - Hải đội Dân quân thường trực (Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng) đã kịp thời phát hiện và cứu hộ tàu cá QNg 48988 TS gặp nạn do va chạm đá ngầm. Với sự cơ động nhanh và phối hợp hiệu quả, lực lượng đã hỗ trợ chống chìm, lai dắt tàu cùng 12 ngư dân vào bờ an toàn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra độc lập kết hợp đánh bắt thủy, hải sản đợt 8 trong 6 tháng đầu năm 2026 theo Kế hoạch của Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng, Biên đội tàu ĐNa 91218 TS, ĐNa 91221 TS, ĐNa 91225 TS thuộc Hải đội Dân quân thường trực đã kịp thời cứu hộ tàu cá QNg 48988 TS bị nạn trên biển.

Hải đội Dân quân thường trực hỗ trợ lai dắt tàu cá QNg 48988 TS vào bờ.

Cụ thể, lúc 13h50 ngày 12/4, khi đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển khu vực rìa Sơn Trà, Biên đội tàu Hải đội Dân quân thường trực nhận được tín hiệu kêu cứu khẩn cấp của tàu cá QNg 48988 TS.

Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng cơ động tiếp cận hiện trường. Để hỗ trợ tàu cá bị nạn, biên đội tàu đã triển khai 3 bơm điện để hút nước ngập trong khoang máy, đồng thời, hỗ trợ ngư dân di chuyển lưới và các dụng cụ hành nghề lưới vây nhằm giảm tải, chống chìm cho phương tiện.

Lực lượng hải đội dân quân thường trực triển khai hút nước, di dời ngư cụ lưới để cứu hộ tàu cá gặp nạn.

Sau khi tổ chức cứu hộ ban đầu, biên đội tàu tiếp tục kẹp, lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ, bàn giao cho Trạm Biên phòng Mân Quang (phường Sơn Trà, Đà Nẵng) để tiếp tục hỗ trợ lên đà, xử lý chống chìm, bảo đảm an toàn.

Qua xác minh ban đầu, tàu cá QNg 48988 TS bị thủng đáy do va chạm đá ngầm khi đánh bắt trên biển, khiến nước tràn vào khoang. Tàu cá do ông Trần Ngọc Dược (sinh năm 1973, trú tại khu dân cư Hải Tân, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 12 thuyền viên.

Việc kịp thời phát hiện, tổ chức cứu hộ, cứu nạn tàu cá gặp sự cố trên biển đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khả năng cơ động nhanh của lực lượng Hải đội Dân quân thường trực, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân khi vươn khơi bám biển.