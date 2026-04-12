Thủ tướng Cộng hòa Slovakia bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

TPO - Chiều 12/4, Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14/4/2026 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Thủ tướng Cộng hoà Slovakia Robert Fico sinh năm 1964 tại Topolcany (Slovakia). Ông là một chính trị gia kỳ cựu và dày dạn kinh nghiệm tại Slovakia, được đánh giá là nhà lãnh đạo có năng lực tổ chức và duy trì ảnh hưởng chính trị sâu rộng, đóng vai trò hạt nhân trong liên minh cầm quyền hiện nay. Ông từng đảm nhiệm cương vị Thủ tướng trong ba nhiệm kỳ (2006-2010; 2012-2018) và tái đắc cử lần thứ tư sau thắng lợi tại cuộc bầu cử tháng 9/2023.

Thủ tướng Robert Fico luôn thể hiện tình cảm tốt đẹp và coi trọng việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Trong thời gian tại vị, ông đã có những quyết sách ủng hộ thiết thực, nổi bật là việc tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam chính thức được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 tại Slovakia. Ông cũng đã có hai chuyến thăm chính thức tới Việt Nam (vào các năm 2008 và 2016).

Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư (năm 2023), Thủ tướng Robert Fico đã tiếp tục quan tâm, thúc đẩy đà phát triển của quan hệ song phương. Tần suất tiếp xúc cấp cao giữa hai nước được duy trì thường xuyên, trong đó Thủ tướng Robert Fico đã có nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi với Lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhân dịp tham dự các diễn đàn, hội nghị quốc tế.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Slovakia Robert Fico sẽ có các cuộc hội đàm, tiếp xúc cấp cao với lãnh đạo Đảng, Nhà nước; dự Diễn đàn doanh nghiệp Slovakia - Việt Nam; dự Hòa nhạc giữa các nghệ sĩ Slovakia - Việt Nam...