Hàng trăm sào lúa khô hạn nghiêm trọng

TPO - Những ngày đầu tháng 4, tại cánh đồng Tứ Câu (phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng), hàng trăm sào lúa rơi vào tình trạng khô hạn nghiêm trọng đúng thời điểm trổ bông - giai đoạn quyết định năng suất, khiến nhiều diện tích đứng trước nguy cơ mất trắng.

Ghi nhận của PV tại cánh đồng Tứ Câu (phường Điện Bàn Đông), nhiều thửa ruộng đã nứt nẻ, đất khô rang, lúa vàng úa, bông lép dần do thiếu nước tưới. Không ít diện tích đang đứng trước nguy cơ mất trắng hoàn toàn.

Theo người dân, năm nay thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng đến sớm và kéo dài, trong khi lượng nước tích trữ từ vụ trước không nhiều. Việc thiếu nước đúng vào giai đoạn lúa trổ bông khiến họ không kịp trở tay.

Nhiều thửa ruộng tại cánh đồng Tứ Câu đã nứt nẻ, đất khô rang, lúa vàng úa do thiếu nước tưới. Ảnh: Duy Quốc.

Bà Nguyễn Thị Thủy, một hộ dân canh tác tại đây, cho biết gia đình bà có gần 5 sào lúa, toàn bộ đều đang thiếu nước trầm trọng. “Đây là thời điểm quyết định năng suất, nhưng ruộng không có nước, lúa không thể trổ đều. Nếu tình trạng này kéo dài thêm vài ngày nữa thì coi như mất trắng. Không chỉ riêng tôi mà nhiều hộ khác cũng đang rất lo lắng”, bà Thủy chia sẻ.

Không riêng gia đình bà Thủy, nhiều hộ dân trong khu vực cũng rơi vào cảnh tương tự. Theo người dân, thời gian cứu vụ mùa hiện chỉ còn tính bằng ngày, nếu trong vòng một tuần tới không có nguồn nước bổ sung, toàn bộ diện tích lúa khó có khả năng phục hồi.

Nhiều hộ dân đứng ngồi không yên trước tình trạng nắng gắt kéo dài, thiếu nước tưới.

Trước tình hình trên, lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông cho biết tình trạng khô hạn tại cánh đồng Tứ Câu xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó đáng chú ý là việc chậm triển khai đập ngăn mặn. Những năm trước, công trình này thường được thi công sớm nên đảm bảo nguồn nước tưới cho đồng ruộng. Tuy nhiên năm nay, tiến độ bị chậm do vướng mắc về nguồn vật liệu.

Cụ thể, trước đây việc đắp đập sử dụng “cát nổi bãi sồi” sẵn có, không phát sinh chi phí và thủ tục đơn giản. Năm nay, nguồn vật liệu này không còn, buộc phải chuyển sang “cát bồi lấp”, kéo theo quy trình định giá, hoàn thiện hồ sơ và lựa chọn nhà thầu theo quy định, khiến tiến độ bị kéo dài. Trong khi đó, tình trạng khô hạn lại xảy ra đúng vào thời điểm lúa trổ bông, giai đoạn cần nước nhất nên mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng.

Hiện chính quyền địa phương đang triển khai các phương án bơm nước tạm thời nhằm cứu hạn cho nhiều ha lúa bị khô héo, các giải pháp lâu dài cũng đang được tính toán để đảm bảo nguồn nước tưới ổn định cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn trong thời gian tới.