Hai học sinh ở Đắk Lắk tử vong thương tâm

TPO - Rủ nhau ra hồ nước tắm giải nhiệt giữa trưa nắng, hai học sinh ở Đắk Lắk không may bị đuối nước, tử vong thương tâm.

Tối 12/4, một lãnh đạo UBND xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong thương tâm.

Danh tính hai nạn nhân gồm em T.P.Đ.K. (SN 2012, học sinh lớp 8) và em V.A.T. (SN 2014, học sinh lớp 6, cùng học tại Trường THCS Vụ Bổn, xã Vụ Bổn). Theo lãnh đạo xã, cả hai em đều có hộ khẩu tại thôn 8, xã Tân Tiến - khu vực giáp ranh với xã Vụ Bổn nên theo học tại trường này.

Hồ nước - nơi các em đến tắm rồi gặp nạn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tới - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 8, xã Tân Tiến - cho hay qua trích xuất camera, khoảng 12h trưa cùng ngày, các cháu dắt xe rời nhà đi chơi. Nhóm gồm 3 em rủ nhau đến một hồ nước nằm xa khu dân cư thuộc xã Vụ Bổn để tắm. Theo ông Tới, từ nhà các em đến hồ nước nếu di chuyển bằng xe máy mất khoảng 20 phút.

Đến khoảng 13h10, ông Tới nhận được tin báo và nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhưng khi đến nơi, người dân xung quanh đã tập trung tìm cách ứng cứu nhưng không kịp.

Ông Tới cho biết hoàn cảnh gia đình các nạn nhân đều khó khăn. Trong đó, gia đình em V.A.T. đặc biệt khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa, hiện trên đường bắt xe về nhà. T. là con đầu trong gia đình có 3 anh em, đang sống cùng ông bà nội, gia đình không có đất rẫy, chỉ có đất ở và khoảng một sào lúa nước.

