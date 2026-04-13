Cháy nhà lúc rạng sáng ở Gia Lai, một người tử vong

TPO - Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại nhà dân ở phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai lúc sáng sớm 13/4 khiến một người tử vong.

Sáng 13/4, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo phường An Nhơn Đông (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h25 sáng nay, trực ban Công an phường An Nhơn Đông nhận được tin báo của người dân tại nhà ông N.T.H (SN 1937, đường Cao Bá Quát), xảy ra cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã được huy động tới hiện trường để tiến hành chữa cháy. Đến khoảng 4h50, đám cháy được khống chế.

Theo lãnh đạo phường An Nhơn Đông, vụ cháy đã làm 1 người tử vong, toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Hiện, danh tính nạn nhân đang được cơ quan chức năng xác minh. Nguyên nhân vụ cháy cũng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.