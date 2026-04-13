Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương 2

TPO - Sáng nay (13/4), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có phát biểu quan trọng chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức.

Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Hội nghị được truyền trực tiếp đến hơn 36.000 điểm cầu trên toàn quốc, với 2,2 triệu cán bộ, đảng viên tham dự. Hội nghị cũng được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam.

Hội nghị nghe các chuyên đề về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Trong ảnh: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày chuyên đề về Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trình bày chuyên đề nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ảnh: Như Ý.

Theo chương trình, hội nghị nghe các chuyên đề: Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Những nội dung cơ bản của quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới; Kết luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công,đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số" .

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Sau khi nghe các chuyên đề, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo hội nghị.

