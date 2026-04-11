Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân đã thể hiện rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng đối với mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; vừa thực hiện tham mưu chiến lược, vừa tham mưu tác chiến, đồng thời là trung tâm thông tin phục vụ chỉ huy, chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Ngày 11/4, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2026) và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Văn phòng Bộ Công an. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, trong Công an nhân dân (CAND), lực lượng Tham mưu là trung tâm tổng hợp thông tin trí tuệ, là “bộ não chiến lược”, là nơi hình thành, kết tinh và chuyển hóa thông tin thành quyết sách, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo; nơi kết nối giữa diễn biến tình hình với hành động thực tiễn; giữa chủ trương mệnh lệnh với tổ chức thực hiện; giữa chiến lược lâu dài với nhiệm vụ cụ thể trước mắt.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Cách đây 80 năm, ngày 18/4/1946, trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập, tổ chức tham mưu đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân được thành lập, đặt nền móng cho sự phát triển của lực lượng Tham mưu, nòng cốt trong nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an hoạch định các chủ trương, chính sách bảo đảm an ninh, trật tự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Ý.

Trải qua các giai đoạn cách mạng, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến và thời kỳ đổi mới, lực lượng Tham mưu đã chủ động nắm tình hình, tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ. Trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu CAND luôn phát huy bản chất mẫn cán, trí tuệ, nhạy bén, sáng tạo, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng CAND.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Ý.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu CAND đã thể hiện rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng đối với mọi hoạt động của lực lượng CAND; vừa thực hiện tham mưu chiến lược, vừa tham mưu tác chiến, đồng thời là trung tâm thông tin phục vụ chỉ huy, chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới đang có những biến đổi mang tính thời đại, đan xen cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức; cùng với đó là sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, tác động nhiều chiều đến Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước cho lực lượng Tham mưu CAND. Ảnh: Như Ý.

Trước yêu cầu đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Tham mưu CAND cần thống nhất nhận thức, tiếp tục nâng tầm vai trò; không chỉ làm tốt chức năng tham mưu đối với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, mà còn chủ động tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và cấp ủy các cấp trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và phục vụ phát triển đất nước; hướng tới mục tiêu bảo đảm cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, an sinh cho Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, lực lượng Tham mưu phải thực sự gương mẫu, đi đầu, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an nhân dân tinh thần hành động “kỷ luật trách nhiệm”, “kỷ luật thực thi”, “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể” mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định; phấn đấu tạo ra những dấu ấn, thành tích nổi bật vì Đảng, vì Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu đáp từ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Ý.



Phát biểu đáp từ tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, lực lượng CAND nói chung và lực lượng Tham mưu CAND nói riêng rất vinh dự, tự hào được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, hy sinh to lớn và những kết quả, thành tích đạt được trong 80 năm qua; đồng thời có những chỉ đạo hết sức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bộ trưởng nhấn mạnh, toàn lực lượng Tham mưu CAND ý thức sâu sắc đây là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ tham mưu Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới; nghiêm túc tiếp thu và sẽ thực hiện tốt chức năng tham mưu trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng Tham mưu CAND sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, tổ chức triển khai hiệu quả các tư duy, nhận thức mới về bảo vệ an ninh quốc gia; đồng thời lan tỏa sâu rộng tinh thần hành động với yêu cầu “kỷ luật trách nhiệm”, “kỷ luật thực thi” theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng...