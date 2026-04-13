Công bố quyết định nhân sự chủ chốt tỉnh Vĩnh Long

TPO - Sáng 13/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ của tỉnh.

Tại hội nghị đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Văn Lâu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Vĩnh Long; phê chuẩn các Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Vĩnh Long, gồm: Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, ông Thạch Phước Bình và ông Hồ Thanh Tuấn.

Ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho các Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; phê chuẩn các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa mới gồm: Ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Kim Rương, bà Lê Thị Thúy Kiều.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng công bố Quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Trí Quang giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031; phê chuẩn các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới gồm: Ông Đặng Văn Chính, ông Nguyễn Trúc Sơn, ông Châu Văn Hòa, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, bà Nguyễn Thị Bé Mười.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng trao quyết định điều động ông Hồ Thanh Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp đến nhận công tác tại Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long trao nghị quyết cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI.