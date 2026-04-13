Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Công bố quyết định nhân sự chủ chốt tỉnh Vĩnh Long

Cảnh Kỳ

TPO - Sáng 13/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ của tỉnh.

Tại hội nghị đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Văn Lâu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Vĩnh Long; phê chuẩn các Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Vĩnh Long, gồm: Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, ông Thạch Phước Bình và ông Hồ Thanh Tuấn.

Ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho các Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; phê chuẩn các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa mới gồm: Ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Kim Rương, bà Lê Thị Thúy Kiều.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng công bố Quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Trí Quang giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031; phê chuẩn các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới gồm: Ông Đặng Văn Chính, ông Nguyễn Trúc Sơn, ông Châu Văn Hòa, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, bà Nguyễn Thị Bé Mười.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng trao quyết định điều động ông Hồ Thanh Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp đến nhận công tác tại Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long trao nghị quyết cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trao quyết định cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031.
#Quốc hội #Thủ tướng #Vĩnh Long #bầu cử #Chủ tịch HĐND #UBND #phê chuẩn #Ủy ban Thường vụ Quốc hội

