Hải Phòng kiểm tra hiện trạng dự án đô thị bịt lối đi của người dân Thủy Nguyên

Nguyễn Hoàn
TPO - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với phường Thủy Nguyên kiểm tra về phản ánh thi công khu cảnh quan, cây xanh dự án khu đô thị Hoàng Huy New City bịt lối đi chung của người dân thôn Chân Lầm.

Ngày 11/4, ông Nguyễn Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND phường Thủy Nguyên và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh phản ánh về dự án khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười (Hoàng Huy New City) thi công khu cảnh quan cây xanh bịt lối đi chung của hàng chục hộ tổ dân phố Chân Lầm. Đồng thời có biện pháp xử lý liên quan nội dung phản ánh theo thẩm quyền, báo cáo về UBND thành phố trước ngày 18/4.

Trước đó, phản ánh tới báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Trường (SN 1966) cho biết, trong quá trình thi công dự án, các phương tiện thi công đã làm nát đường bê tông rộng 8m của khu dân cư. Mỗi khi trời mưa, tuyến đường lầy lội, khi trời nắng thì bụi, ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.

Đơn vị thi công dự án xây tường rào cứng, đổ bê tông (vạch kẻ đỏ) vắt chéo đường dân sinh 8m (khu vực khoanh vàng) của người dân thôn Chân Lầm, phường Thủy Nguyên.

Đơn vị thi công dự án tổ chức xây dựng hàng rào, tường bao ngăn cách cứng tại khu vực tiếp giáp giữa tổ dân phố với dự án, ngăn lối đi của người dân địa phương.

Đỉnh điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4/2026, nhóm công nhân đổ bê tông vắt chéo đường dân sinh rộng 8m, bịt lối đi chung của khoảng 40 hộ dân. Khối bê tông dài hàng trăm mét, cao 40cm khiến người dân thôn Chân Lầm không thể di chuyển, buộc phải đắp đất, kê gạch để làm lối đi.

Theo ông Trường, người dân nhiều lần kiến nghị với nhóm công nhân không được giải quyết dẫn đến bức xúc, mâu thuẫn, buộc phải kiến nghị tới chính quyền các cấp.

Còn ông Hoàng Văn Dương (SN 1968) cho biết, gia đình ông ở cuối làng, khối bê tông chắn ngang ngõ ra vào nhà, không thể lái xe máy ra đường. Gia đình ông kê gạch bắc qua “con trạch” bê tông để di chuyển. Do “con lươn” cao nên vợ ông nhiều lần bị ngã xe.

“Cả xóm có một lối đi chung thì bị chủ đầu tư dự án đổ bê tông bịt kín lối khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, ảnh hưởng tới sinh hoạt, giao thông”, ông Dương bức xúc.

Người dân bắc cầu khỉ, kê gạch để lưu thông ra ngoài.

Về phản ánh này, ông Nguyễn Văn Viển – Chủ tịch UBND phường Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết, Công ty CP tập đoàn bất động sản CRV là chủ đầu tư thực hiện Dự án khu đô thị mới đường Đỗ Mười kéo dài (Hoàng Huy New City).

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, phường đã yêu cầu công ty này khẩn trương tháo dỡ tường rào xây dựng xung quanh dự án, chỉ lắp đặt hàng rào tôn tạm thời, phá dỡ “con trạch” khu vực giáp ranh giữa dự án và các hộ dân.

Đồng thời, giao Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị giám sát việc thực hiện và phối hợp với chủ đầu tư cung cấp thông tin thông số kỹ thuật của tuyến đường: lòng đường, vỉa hè, hệ thống điện, rãnh thoát nước… của dự án bằng văn bản đến các hộ dân.

