Ám ảnh tuyến đường chi chít 'ổ voi, ổ gà' ở Quảng Ngãi

TPO - Đường ĐH09 (xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi) được xem là tuyến huyết mạch của người dân địa phương trong việc vận chuyển nông sản. Thế nhưng, sau nhiều năm sử dụng mà không được duy tu, sửa chữa, đoạn đường dài hơn 7 km xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của những ai mỗi khi phải đi qua.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến ĐH09 kéo dài khoảng 7,3 km, nối từ thôn Mỹ Long An đến thôn Tây Phước 2 (xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi). Trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, đây là trục giao thông quan trọng kết nối xã Bình Minh với xã Bình An (huyện Bình Sơn cũ), đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển nông sản và đi lại của người dân.

Tuy nhiên, sau nhiều năm đưa vào sử dụng mà không được sửa chữa nâng cấp, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường bong tróc, nham nhở với hàng loạt "ổ voi, ổ gà" dày đặc. Có đoạn lộ đá lởm chởm, nhấp nhô khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Nhìn từ trên cao, con đường loang lổ như một “tấm áo rách” vắt ngang qua khu dân cư.

Tuyến đường ĐH09 nhìn từ trên cao.

Việc tuyến đường xuống cấp không chỉ gây trở ngại cho người tham gia giao thông, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân sống hai bên. Vào mùa nắng, mỗi khi xe chạy qua, bụi đất cuốn lên mù mịt, phủ kín nhà cửa, cây cối. Người dân phải đóng kín cửa cả ngày, thậm chí dùng bạt che chắn, tưới nước trước sân để hạn chế bụi. Thế nhưng, mọi biện pháp cũng chỉ mang tính tạm thời.

Đến mùa mưa, tình hình còn tệ hơn. Nước đọng trong các “ổ voi, ổ gà” biến con đường thành những vũng bùn lầy lội. Xe cộ đi qua làm bùn đất bắn tung tóe vào nhà dân. Việc đi lại trở nên trơn trượt, nguy hiểm, nhất là với người già và học sinh.

Mặt đường chi chít "ổ voi, ổ gà".

Ông Võ Văn Thanh (55 tuổi, trú thôn Mỹ Long Tây) cho biết, tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng trong nhiều năm nhưng chưa được sửa chữa. Đường đã được đầu tư hơn 20 năm, trước đây là tuyến liên xã nên xe chở nông sản đi lại nhiều, lâu ngày hư hỏng nặng. “Tội nhất mấy đứa học sinh, vào mùa mưa nước đọng các ổ voi, ổ gà học sinh đi học sụp té ngã miết. Mong sao các cấp ngành sớm nâng cấp để người dân đi lại an toàn hơn”, ông Thanh nói.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, hoạt động buôn bán của người dân ven đường cũng lao đao. Một số quán tạp hóa rơi vào cảnh ế ẩm vì khách ngại dừng lại do đường xấu, bụi bặm. “Nhiều người chạy ngang nhưng không ghé vì bụi quá, dừng xe cũng khó. Buôn bán ngày càng ế ẩm”, bà Võ Thị Tuyết (62 tuổi, trú thôn Mỹ Long Tây) nói.

Đường xuất hiện nhiều ổ voi.

Trao đổi với phóng viên ông Đỗ Minh Huấn - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh xác nhận, tuyến đường ĐH09 đã xuống cấp nghiêm trọng do không được duy tu trong thời gian dài. Mặt đường bong tróc, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Một số cầu trên tuyến cũng đã xuống cấp, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ông Huấn, trước mắt địa phương đã triển khai đổ cấp phối tại một số đoạn hư hỏng nặng nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, không thể khắc phục triệt để tình trạng xuống cấp của toàn tuyến.

Tuyến đường ĐH09 bị xuống cấp hư hỏng đi qua nhiều khu dân cư.

Người dân sử dụng mọi biện pháp khắc phục tình trạng bụi nhưng chỉ là tình thế tạm thời.

“Đây là tuyến đường độc đạo phục vụ người dân, đặc biệt quan trọng trong mùa mưa lũ. Về lâu dài, địa phương kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi sớm bố trí nguồn kinh phí để đầu tư nâng cấp, đảm bảo an toàn và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, ông Huấn nói.