Vì sao dự án giao thông gần 300 tỷ ven sông Nhật Lệ 'đứng bánh' nhiều tháng nay

TPO - Một dự án giao thông trọng điểm ven sông Nhật Lệ (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng đang chậm tiến độ kéo dài. Nguyên nhân xuất phát từ những biến động về tổ chức bộ máy hành chính và quy trình pháp lý trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Công trình trăm tỷ chờ giải phóng mặt bằng

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị, tuyến đường và kè phía Đông sông Nhật Lệ (đoạn từ cầu Nhật Lệ II đến cầu Nhật Lệ III) được khởi công từ tháng 5/2024, tổng mức đầu tư gần 298 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng quan trọng nhằm chỉnh trang đô thị, chống sạt lở và tạo động lực phát triển kinh tế ven sông. Tuy nhiên, thực tế tại hiện trường cho thấy, sau khi tập kết được một số cấu kiện, đổ cát nền, dự án gần như “án binh bất động”.

Nguyên nhân được xác định là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại một số triền đà đóng tàu cá và một số hộ dân nuôi trồng thuỷ sản bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong đó, tâm điểm là tranh chấp diện tích nuôi trồng thủy sản của một số hộ dân với hộ ông Nguyễn Hữu Tuý, tại tổ dân phố Hà Trung, phường Đồng Hới.

Theo tìm hiểu, quá trình triển khai bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án diễn ra đúng vào thời điểm có sự thay đổi lớn về tổ chức hành chính. Tại thời điểm đó, Quảng Bình (cũ) thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóa bỏ cấp huyện trong mô hình tổ chức mới, chuyển đổi thẩm quyền quản lý giữa các cấp…

Những thay đổi này dẫn đến việc một số thủ tục đang thực hiện phải tạm dừng để rà soát, điều chỉnh lại theo mô hình tổ chức mới. Một cán bộ tham gia quá trình giải phóng mặt bằng cho biết, nhiều hồ sơ đang trong giai đoạn lập phương án bồi thường hoặc chờ phê duyệt đã phải “dừng giữa chừng” để chờ hướng dẫn mới về thẩm quyền ký, quy trình thực hiện.

Sẽ cưỡng chế để đảm bảo tiến độ

Mới đây, ông Phan Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới đã trực tiếp đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại hàng loạt dự án trọng điểm trên địa bàn. Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, ông Hùng ghi nhận còn nhiều tồn tại, vướng mắc, đặc biệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Hùng chỉ đạo sẽ cưỡng chế để đảm bảo tiến độ của dự án.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới đề nghị các đơn vị liên quan: Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các sở, ngành; tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài; đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường; tổ chức chi trả tiền đền bù kịp thời…

Đồng thời, yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, đảm bảo sự đồng thuận trong quá trình thu hồi đất. Đối với các trường hợp không chấp hành quyết định thu hồi đất đã ban hành, cần xây dựng phương án cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật để đảm bảo tiến độ chung.