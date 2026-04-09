Hà Nội: Khu đô thị đa mục tiêu chồng lấn với nhiều dự án khác

Thanh Hiếu
TPO - Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố đã chỉ ra một số nút thắt lớn cần tập trung tháo gỡ khi thực hiện giám sát chuyên đề các dự án lớn, quan trọng.

Đoàn giám sát số 1 của Thường trực HĐND TP. Hà Nội đã thực hiện giám sát chuyên đề các dự án lớn, quan trọng theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 các dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã: Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Mê Linh.

Theo Sở Tài chính Hà Nội, đến nay trên địa bàn thành phố đã có 6 dự án được khởi công theo cơ chế đặc thù. Trong đó, có Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh; Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Phúc Thịnh - Thiên Lộc - Mê Linh.

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số những nút thắt lớn cần tập trung tháo gỡ. Ví như, dự án tại xã Thiên Lộc xảy ra tình trạng chồng lấn dự án (19 dự án đang tồn tại trong phạm vi ranh giới); Dự án tại xã Thư Lâm còn vướng mắc trong kết nối đồng bộ về không gian và hạ tầng kỹ thuật với các khu vực dân cư hiện hữu...

Đoàn giám sát đi thực địa Dự án Khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn xã Thư Lâm

Phát biểu kết luận, ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát cho biết: Theo quy định tại Nghị quyết 258/2025/QH15, các dự án phải hoàn thiện toàn bộ thủ tục khởi công và điều kiện dự án trong vòng 6 tháng kể từ ngày khởi công. Do đó, thời hạn cuối cùng với các dự án trên là tháng 8/2026.

Để bảo đảm tiến độ dự án, ông Trần Thế Cương đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý; thống nhất nguyên tắc xử lý đối với các dự án chồng lấn thuộc ranh giới, phạm vi nghiên cứu của nhóm dự án thuộc phạm vi của Nghị quyết 258/2025/QH15.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành Quy hoạch chi tiết 1/500, bảo đảm phù hợp tuyệt đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô vừa được thông qua.

UBND các xã cần phê duyệt dự án bồi thường, tái định cư độc lập để triển khai kiểm đếm hiện trạng và cắm mốc GPMB ngoài thực địa. Đồng thời, hỗ trợ người lao động chuyển đổi nghề cho người lao động thuộc diện thu hồi đất khi thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị các sở, ngành phối hợp với UBND các xã và chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ dự án.

#Đoàn Giám sát #Thường trực HĐND TP.Hà Nội #Khu đô thị đa mục tiêu #Chồng lấn dự án

