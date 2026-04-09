TPHCM: Căn hộ trên 110 triệu đồng/m² chiếm hơn nửa nguồn cung mới

TPO - Tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhà ở vừa túi tiền ngày càng rõ nét, khi giá bán sơ cấp trung bình đạt khoảng 102 triệu đồng/m2, trong đó 56% nguồn cung thuộc phân khúc trên 110 triệu đồng/m2, còn sản phẩm dưới 50 triệu đồng/m2 chỉ chiếm khoảng 12%.

Hai thái cực

Báo cáo thị trường nhà ở của JLL cho thấy, trong quý I/2026, thị trường căn hộ cao cấp ghi nhận 1.338 căn hộ mới, chủ yếu đến từ các dự án quy mô lớn như Vinhomes Grand Park (The Beverly - Opus One) và The Global City (Lumière Midtown).

Ngoài ra, một số dự án bắt đầu triển khai bán hàng sớm, tiêu biểu là Masteri Park Place. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 4.148 USD/m2 (tương đương 112 triệu đồng/m2), tăng hơn 7% so với cùng kỳ.

Ở phân khúc nhà liền thổ, thị trường không ghi nhận nguồn cung mới trong quý, do sự chậm trễ trong quá trình hoàn tất thủ tục pháp lý tại các dự án đã mở bán thử nghiệm. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận 562 giao dịch, chủ yếu đến từ nguồn hàng hiện hữu tại các dự án như Vinhomes Green Paradise và The Gladia. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 3.311 USD/m2 (tương đương gần 90 triệu đồng/m2), tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Bà Lê Thị Huyền Trang, Tổng Giám đốc JLL Việt Nam cho biết, nguồn cung căn hộ cao cấp trong quý vừa qua chủ yếu đến từ các dự án lớn của những chủ đầu tư có uy tín lâu năm, trong khi phân khúc nhà liền thổ tiếp tục đối mặt với tình trạng khan hiếm do các rào cản pháp lý. Điều này tạo áp lực tăng giá đối với những sản phẩm hiện hữu có vị trí tốt và chất lượng cao.

Lãi suất cho vay mua nhà trong quý I/2026 cho thấy xu hướng tăng, tạo ra sự phân hóa rõ nét về khả năng tiếp cận của người mua. Nhóm khách hàng phụ thuộc nhiều vào vốn vay chịu áp lực lớn hơn từ chi phí lãi, trong khi người mua có tỷ lệ vốn tự có cao hoặc vay thấp lại được hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi và chiết khấu do chủ đầu tư triển khai nhằm hỗ trợ giao dịch trong bối cảnh lãi suất tăng.

Bà Trang cho rằng, biến động lãi suất đã tái định hình cơ cấu người mua, buộc các chủ đầu tư chủ động hợp tác với ngân hàng để đưa ra các gói vay ưu đãi, kết hợp chiết khấu thanh toán sớm và chính sách hỗ trợ linh hoạt. Nhờ đó, hoạt động giao dịch vẫn duy trì động lực tích cực, đặc biệt từ nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực và năng lực tài chính tốt.

Trong dài hạn, JLL đánh giá thị trường nhà ở cao cấp TPHCM đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chọn lọc, tập trung vào các dự án mang lại giá trị thực, nơi giá bán phản ánh đúng giá trị sản phẩm. Đây là các dự án có vị trí chiến lược, chất lượng sản phẩm cao và pháp lý minh bạch.

Xu hướng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục trong thời gian tới, nhờ nhu cầu ở thực từ tầng lớp trung và thượng lưu, nguồn cung hạn chế tại các khu vực trọng điểm, và xu hướng nâng cấp chất lượng sống. Đối với các phân khúc giá thấp hơn, nguồn cầu ở thực lớn kết hợp với việc cải thiện hạ tầng và hoàn thiện khung pháp lý sẽ là động lực thúc đẩy phát triển phân khúc này.

Hơn nửa nguồn cung trên 110 triệu đồng/m2

Theo thống kê từ Savills Việt Nam, thị trường căn hộ TPHCM năm 2025 ghi nhận sự phục hồi tích cực về thanh khoản với khoảng 11.500 giao dịch, tỉ lệ hấp thụ đạt 82%, cho thấy nhu cầu đã quay trở lại rõ rệt. Tuy nhiên, nguồn cung mới chỉ đạt khoảng 8.600 căn, chủ yếu đến từ các giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu.

Đáng chú ý, tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhà ở vừa túi tiền ngày càng rõ nét. Giá bán sơ cấp trung bình đạt khoảng 102 triệu đồng/m2, trong đó 56% nguồn cung thuộc phân khúc trên 110 triệu đồng/m2, còn sản phẩm dưới 50 triệu đồng/m2 chỉ chiếm khoảng 12%.

Trước thực trạng này, xu hướng dịch chuyển ra các khu vực vùng ven và các tỉnh lân cận ngày càng rõ ràng, khi người mua tìm kiếm các lựa chọn phù hợp với ngân sách, đồng thời tận dụng lợi thế từ hạ tầng kết nối ngày càng được cải thiện.

Savills Việt Nam cũng chỉ ra, từ năm 2026, thị trường sẽ vận hành dưới tác động của các bộ luật mới và bảng giá đất cập nhật. Dù có thể làm gia tăng chi phí trong ngắn hạn, các thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường minh bạch, nhất quán hơn, đặc biệt trong việc xác định giá đất và phê duyệt dự án - hai yếu tố then chốt đang kìm hãm nguồn cung.

Về trung hạn, TPHCM dự kiến bổ sung khoảng 58.000 căn hộ từ 80 dự án trong giai đoạn 2026 - 2028, trong đó khu Đông chiếm khoảng 50% nguồn cung, tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt nhờ lợi thế hạ tầng.

Theo ông Neil MacGregor - CEO Savills Việt Nam, Việt Nam đang đứng trước cơ hội tiếp cận bài toán nhà ở theo hướng dài hạn hơn, khi nhiều yếu tố nền tảng bắt đầu hội tụ.

“Trong dài hạn, khi nhà ở được quy hoạch và phát triển đồng bộ với hạ tầng, thị trường sẽ có cơ hội mở rộng nguồn cung một cách bền vững hơn, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận cho người mua ở thực”, ông Neil MacGregor nói.