Chi phí xây dựng tăng 20–40%, người mua nhà tìm “lối đi mới”

Chi phí xây dựng liên tục leo thang đang khiến bài toán an cư trở nên khó hơn với nhiều người dân. Trong bối cảnh đó, xu hướng chuyển từ “tự xây” sang sở hữu căn hộ hoàn thiện với mức giá rõ ràng đang dần hình thành, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng phát triển như khu Tây TP.HCM.

Chi phí tăng, bài toán xây nhà trở nên khó kiểm soát

Bước sang năm 2026, thị trường vật liệu xây dựng ghi nhận những biến động đáng chú ý khi mặt bằng giá liên tục tăng trên diện rộng. Từ thép, xi măng đến cát, đá, nhiều nhóm vật liệu đồng loạt điều chỉnh giá, tạo áp lực không nhỏ lên chi phí xây dựng nhà ở và tiến độ triển khai các công trình.

Theo ghi nhận giữa tháng 3/2026, giá nhiều loại vật liệu xây dựng tiếp tục duy trì xu hướng tăng so với đầu năm. Cụ thể, thép xây dựng tăng khoảng 350.000 – 600.000 đồng/tấn, hiện dao động quanh mức 16,2 triệu đồng/tấn. Giá đá xây dựng tăng khoảng 10 – 15%, lên mức 280.000 – 650.000 đồng/m³, trong khi cát xây dựng cũng ghi nhận mức tăng từ 5 – 10% so với đầu năm.

Vật liệu xây dựng tăng giá, áp lực lên cả người dân, doanh nghiệp

Giá vật liệu xây dựng tăng cao trong thời gian qua chủ yếu do nhu cầu xây dựng gia tăng, đặc biệt từ các dự án đầu tư công và công trình dân dụng, trong khi nguồn cung một số vật liệu như cát, đá bị kiểm soát chặt chẽ. Bên cạnh đó, chi phí nhiên liệu, logistics, thuế và sự đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào cũng góp phần đẩy giá thành lên cao.Trong bối cảnh đó, chi phí xây dựng thực tế được ghi nhận tăng từ 20% đến 40% so với trước đây, khiến nhiều kế hoạch xây nhà phải điều chỉnh.

Chị Lê Thị Kim Chi (Quận 6, TP.HCM) chia sẻ: “Gia đình tôi từng dự tính xây nhà, nhưng chi phí tăng nhanh quá nên phải tạm hoãn. Hiện tại, chúng tôi chuyển sang tìm các sản phẩm nhà ở có sẵn để dễ kiểm soát tài chính hơn.”

Không chỉ người mua, các chủ đầu tư và nhà thầu cũng chịu áp lực lớn từ biến động chi phí. Ông Nguyễn Văn Tùng, Tổng Giám đốc Thắng Lợi Homes đang triển khai dự án Khu đô thị The Win City 13,1 ha, 18 tháp với 6.000 căn hộ cho biết: “Biến động giá vật liệu tác động trực tiếp đến chi phí xây dựng trong suốt vòng đời dự án. Vì vậy, các bên tham gia phát triển dự án phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để tối ưu chi phí, đảm bảo tiến độ và quyền lợi khách hàng.”

Nghịch lý thị trường: Giá vật liệu tăng, vẫn có căn hộ giữ giá 1,39 tỷ đồng

Trong bối cảnh chi phí xây dựng liên tục leo thang, việc một dự án vẫn duy trì mức giá hợp lý đang trở thành điểm đáng chú ý trên thị trường. The Win City – đại đô thị tại cửa ngõ Tây Sài Gòn – hiện được giới thiệu với mức giá từ khoảng 1,39 tỷ đồng mỗi căn, tạo nên một “nghịch lý” khi chi phí đầu vào tăng nhưng giá bán vẫn được giữ ổn định.

Lý giải cho điều này, nhiều chuyên gia cho rằng lợi thế quy mô và mô hình phát triển là yếu tố quyết định. Với quy mô khoảng 13,1 ha, cung cấp gần 6.000 căn hộ, dự án có điều kiện tối ưu chi phí ngay từ giai đoạn quy hoạch và triển khai.

Đặc biệt, việc cộng hưởng sức mạnh chủ đầu tư thông qua sự tham gia của các đơn vị lớn như An Cường, Central, Thắng Lợi Homes và Hải Sơn đã góp phần hình thành hệ sinh thái phát triển khép kín, từ xây dựng, nội thất, quỹ đất đến phát triển và phân phối. Nhờ đó, chi phí được kiểm soát ngay từ đầu vào, hạn chế rủi ro biến động.

Ở góc độ tài chính, việc hợp tác với những ngân hàng lớn giúp người mua tiếp cận các gói vay với lãi suất ổn định. Ông Nguyễn Văn Tùng cho biết thêm:“Chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch tài chính từ sớm nhằm giữ ổn định mức giá cho khách hàng, ngay cả khi giá vật liệu tăng. Đồng thời, việc hợp tác với các ngân hàng lớn, trong đó có Agribank giúp doanh nghiệp cố định lãi suất trong giai đoạn đầu, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nhà ở với chi phí hợp lý.”

Nguyễn Văn Tùng, Tổng giám đốc Thắng Lợi Homes khảo sát thi công công trình The Win City cùng Tổng thầu Central

Ở góc độ thi công, ông Võ Quang Đạt, Giám đốc dự án – Tổng thầu Central chia sẻ: “Với tình hình hiện tại giá vật tư biến động tăng cao, cũng như tác động kép từ việc tăng xăng dầu làm vận chuyển nguyên vật liệu tăng cao. Tuy nhiên với sự chuyên nghiệp của một tổng thầu Việt Nam, bên cạnh là đồng chủ đầu tư dự án The Win City, Central đã chủ động chuẩn bị nguồn lực và vật tư từ sớm nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, đồng thời kiểm soát tốt các yếu tố đầu vào trong bối cảnh chi phí biến động.”

Từ “tự xây” sang “sở hữu”: Xu hướng đang hình thành

Trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng liên tục biến động, phương án “tự xây” ngày càng tiềm ẩn nhiều rủi ro về chi phí, khiến người mua có xu hướng chuyển sang lựa chọn các sản phẩm bất động sản đã hoàn thiện, có mức giá rõ ràng và phương án tài chính ổn định. Không chỉ giúp kiểm soát chi phí, đây còn được xem là cách “khóa giá” trong giai đoạn thị trường nhiều biến động.

Trong xu hướng đó, các dự án có mức giá hợp lý, đi kèm chính sách tài chính linh hoạt và hạ tầng kết nối thuận tiện đang thu hút sự quan tâm của thị trường. The Win City, với mức giá từ khoảng 1,39 tỷ đồng mỗi căn, cùng chính sách lãi suất cố định 3,3%/năm trong 24 tháng và cam kết dòng tiền 6% trong 2 năm, được xem là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc căn hộ vừa túi tiền tại khu Tây TP.HCM.

Bên cạnh yếu tố giá, dự án còn được hưởng lợi từ vị trí và hệ thống hạ tầng khu vực khi nằm gần tuyến Vành đai 3 TP.HCM, chỉ khoảng 5 phút di chuyển đến nút giao, đồng thời kết nối nhanh về trung tâm TP.HCM qua trục Võ Văn Kiệt trong khoảng 25–30 phút. Từ dự án, cư dân cũng có thể tiếp cận các tiện ích lớn như chợ Bến Thành hay AEON Mall Bình Tân trong thời gian tương tự.

Đáng chú ý, khu vực Đức Hòa – Hậu Nghĩa đang được định hướng trở thành trung tâm hành chính mới, với nhiều kế hoạch phát triển hạ tầng và đô thị. Quy hoạch này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng cho khu Tây TP.HCM, đồng thời góp phần gia tăng giá trị bất động sản trong trung và dài hạn.

Trong bối cảnh hạ tầng từng bước hoàn thiện, các dự án có mức giá còn phù hợp như The Win City được đánh giá có thêm lợi thế trong việc thu hút người mua ở thực cũng như nhà đầu tư.