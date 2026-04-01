Vì sao các tập đoàn toàn cầu đồng loạt chọn Bình Dương?

Sự hiện diện đồng loạt của các tập đoàn đa quốc gia không chỉ làm thay đổi diện mạo kinh tế của Bình Dương (cũ) mà còn đặt ra bài toán cấp thiết về không gian sống chuẩn quốc tế đáp ứng nguồn nhân lực “chất xám cao”.

Làn sóng FDI và dấu ấn của các “ông lớn” toàn cầu

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch & Đầu tư), tính đến năm 2025, Bình Dương đã thu hút 4.488 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 42,681 tỷ USD đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chỉ riêng 4 tháng đầu năm 2025, địa phương đã hút hơn 737 triệu USD vốn FDI, tăng 271% so với cùng kỳ. Sau cuộc sáp nhập lịch sử vào ngày 1/7/2025, Bình Dương tiếp tục giữ vai trò vùng lõi tăng trưởng của siêu đô thị TP.HCM, thu hút mạnh dòng vốn đầu tư quốc tế và gia tăng vị thế trong cấu trúc kinh tế vùng. Theo đó, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của TP.HCM sau hợp nhất cùng Bình Dương và Vũng Tàu đã "bùng nổ" với 2,9 tỉ USD vốn đăng ký trong quý 1-2026, tăng tới 219% so với cùng kỳ năm 2025.

Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện đồng loạt của các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu. Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) đầu tư hơn 1,3 tỷ USD xây dựng nhà máy trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới tại khu công nghiệp VSIP III. Pandora (Đan Mạch) cũng lựa chọn Bình Dương (cũ) để phát triển cơ sở sản xuất trang sức quy mô lớn sử dụng 100% năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, các “ông lớn” lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ như Warburg Pincus (Mỹ), Sembcorp (Singapore), CapitaLand Development (Singapore), AEON (Nhật Bản), Mitsubishi (Nhật Bản) hay LOTTE (Hàn Quốc)… đều đã và đang mở rộng quy mô tại đây.

Theo các chuyên gia, sức hấp dẫn của Bình Dương (cũ) là tổng hòa của nhiều lợi thế cạnh tranh bền vững. Đặc biệt là hệ thống hạ tầng phát triển đồng bộ và hiện đại và không ngừng được đầu tư, nâng cấp. Các khu công nghiệp được quy hoạch bài bản, kết nối thuận lợi với TP.HCM, vùng Đông Nam Bộ, cảng biển và sân bay quốc tế thông qua các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 13, metro số 2, Vành đai 3, Vành đai 4 hay cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành… Việc đẩy mạnh mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) cũng đang mở ra không gian tăng trưởng mới – yếu tố then chốt giúp tối ưu chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp toàn cầu.

Ngoài ra, Bình Dương (cũ) cũng liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) với môi trường đầu tư thông thoáng, cải cách hành chính mạnh mẽ, góp phần tạo niềm tin cho các nhà đầu tư quốc tế.

Đòn bẩy mới của bất động sản

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp và dịch vụ kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở chất lượng cao. Hiện nay, Bình Dương (cũ) có khoảng 45.000 chuyên gia và lao động trình độ cao đang sinh sống và làm việc.

Khi cơ cấu dân cư dịch chuyển từ lực lượng lao động phổ thông sang tầng lớp có thu nhập cao hơn, yêu cầu sống cao hơn, nhu cầu nhà ở cũng không còn dừng ở tiêu chí “có chỗ ở”, mà chuyển sang đòi hỏi khắt khe hơn về không gian sống chất lượng, vị trí thuận tiện, tiện ích đồng bộ, tính riêng tư và khẳng định đẳng cấp.

Tuy nhiên, phần lớn nguồn cung tại khu vực này tập trung ở phân khúc trung cấp, trong khi sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn sống cao cấp dành cho chuyên gia nước ngoài và nhóm khách hàng thu nhập cao vẫn hạn chế. Đây không chỉ là bài toán về nhà ở, mà còn là yếu tố quan trọng trong việc giữ chân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao – một trong những trụ cột phát triển của địa phương này giai đoạn mới.

Nắm bắt xu hướng của thị trường, dự án Khải Hoàn Imperial đang tạo được ấn tượng trong phân khúc căn hộ hạng sang với chuẩn sống Bespoke mới mẻ, “may đo” dành cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao trong và ngoài nước.

Tọa lạc trên trục Quốc lộ 13 – tuyến giao thông huyết mạch của khu vực, dự án sở hữu vị trí chiến lược khi đối diện trung tâm thương mại AEON Mall Bình Dương Canary, liền kề sân golf Sông Bé quy mô 104 ha và hưởng lợi từ tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một – Bình Dương), đáp ứng trọn nhu cầu kết nối và gia tăng giá trị hấp dẫn theo thời gian.

Được định vị theo tiêu chuẩn căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke, Khải Hoàn Imperial hướng đến không gian sống “may đo” theo phong cách riêng của từng chủ nhân. Dự án được thiết kế bởi Dewan Vietnam – Thành viên Dewan Architects + Engineers – đơn vị tư vấn thiết kế quốc tế với hơn 40 năm kinh nghiệm, ghi dấu qua nhiều công trình quy mô toàn cầu.

Trên nền tảng đó, toàn bộ quy hoạch, kiến trúc và hệ tiện ích của dự án đều xoay quanh triết lý “lấy con người làm trung tâm”, chú trọng nâng cao sức khỏe thể chất – tinh thần, tái tạo năng lượng và kiến tạo một cộng đồng sống bền vững, đậm dấu ấn cá nhân.

Trong bối cảnh Bình Dương (cũ) đang chuyển mình thành cực tăng trưởng mới, thu hút các tập đoàn đa quốc gia cùng đội ngũ lao động tri thức cao và chuyên gia quốc tế, việc phát triển một sản phẩm bắt trúng nhu cầu của tầng lớp cư dân này được xem là lợi thế chiến lược, tạo nền tảng để Khải Hoàn Imperial gia tăng sức hấp thụ và khẳng định vị thế trong khu vực.