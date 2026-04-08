Chuỗi sự kiện nối dài từ Xuân sang Hè: Cần Giờ tăng nhiệt, hình thành 'thủ phủ lễ hội 365 ngày'

Chuỗi sự kiện quy mô lớn liên tiếp từ đầu năm đang đưa Vinhomes Green Paradise trở thành tâm điểm mới của du lịch – giải trí phía Nam. Không còn là điểm đến theo mùa, khu đô thị ven biển này đang dần định hình mô hình “thủ phủ lễ hội 365 ngày”, kéo theo sự bứt tốc của trục thương mại Prime Boulevard ngay trong giai đoạn đầu vận hành.

Dòng sự kiện dồn dập, định hình điểm đến “không mùa thấp điểm”

Từ một vùng đất từng khá lặng lẽ trên bản đồ du lịch TP.HCM, Cần Giờ đang bước vào giai đoạn chuyển mình rõ nét khi liên tục trở thành tâm điểm của các sự kiện quy mô lớn. Mở đầu là Green Paradise Tet Fest - lễ hội Tết ven biển lớn nhất Đông Nam Bộ, thu hút hơn 50.000 lượt người tham dự. Ngay sau đó, nhịp sự kiện được duy trì liên tục với giải đi bộ Green Family Walk (19/4) dự kiến đón khoảng 3.000 người, trước khi đạt cao điểm với VnExpress Marathon Green Paradise vào dịp 30/4-1/5 quy tụ hơn 5.000 vận động viên.

Cung đường chạy xanh thu hút hơn 50.000 vận động viên đăng ký tham gia VinExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ

Anh Minh Tuấn, một runner đến từ Thủ Đức, cho biết anh bất ngờ với trải nghiệm chạy thử tại đây để chuẩn bị cho giải Marathon sắp tới. “Tôi từng chạy nhiều giải trong thành phố, nhưng cung đường ở đây rất khác, vừa có biển vừa có rừng, cảm giác như đi nghỉ dưỡng”, anh nói. Anh chia sẻ, với anh, hạnh phúc là được sống trong siêu đô thị ESG++ tại Cần Giờ, để hàng ngày được hít thở bầu không khí trong lành từ những bước chạy.

Chuỗi sự kiện liên tiếp không chỉ tạo sức hút ngắn hạn mà còn đặt nền móng cho một mô hình phát triển đã được chứng minh trên thế giới. Những “thành phố lễ hội” như Ibiza (Tây Ban Nha), Miami Beach (Mỹ) hay các tổ hợp ven biển tại Dubai như Palm Jumeirah đều duy trì dòng khách nhờ lịch sự kiện dày đặc quanh năm. Miami Beach mỗi năm đón khoảng 28 triệu lượt khách, trong khi Dubai liên tục nằm trong nhóm thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sôi động nhất toàn cầu nhờ dòng khách quốc tế ổn định.

Ở châu Á, Sentosa (Singapore) hay Bali (Indonesia) cũng cho thấy sức mạnh của mô hình “điểm đến trải nghiệm”, với lượng khách hàng chục triệu lượt mỗi năm. Trong bối cảnh đó, mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách của Vinhomes Green Paradise được đánh giá là hoàn toàn khả thi khi siêu đô thị đang đi theo đúng quỹ đạo của các trung tâm du lịch - giải trí đã thành công trên thế giới.

Đằng sau chuỗi sự kiện là một hệ sinh thái được quy hoạch đồng bộ. Các “điểm neo” tại Vinhomes Green Paradise như nhà hát Sóng Xanh tiêu chuẩn thế giới, cụm sân golf 18 hố đẳng cấp, quảng trường và hồ lagoon 800 ha cùng tổ hợp khách sạn 5-6 sao và trung tâm hội nghị quốc tế đang từng bước hoàn thiện, tạo nền tảng để Cần Giờ vận hành như một “đô thị không ngủ”, nơi mỗi thời điểm trong năm đều có sự kiện và lý do để thu hút du khách.

Nhà hát Sóng Xanh - tâm điểm nghệ thuật có sức chứa hơn 5.000 chỗ ngồi

Prime Boulevard - trục thương mại đón đầu dòng khách 40 triệu lượt mỗi năm

Trong cấu trúc của các thủ phủ lễ hội trên thế giới, luôn tồn tại một trục thương mại trung tâm, nơi dòng người chuyển hóa thành dòng tiền. Orchard Road tại Singapore, Ginza của Tokyo hay Myeongdong tại Seoul đều là những đại lộ như vậy. Tại đây, giá trị bất động sản và hoạt động kinh doanh đạt đỉnh nhờ vị trí nằm trên “đường đi” của du khách.

Tại Vinhomes Green Paradise, vai trò đó được trao cho Prime Boulevard - dãy nhà phố nằm trên trục Tương Lai rộng 50m, xuyên tâm siêu đô thị, giữ vị trí như “mạch chủ” dẫn dòng giao thương. Bao quanh trục này là hệ sinh thái tiện ích vận hành không ngừng nghỉ: tổ hợp giải trí 24/7 Cosmo Bay, Vincom Mega Mall, chợ đêm K-Village Market, nhà thi đấu Sportia Complex….

Nhà phố Prime Boulevard đón dòng người và dòng tiền liên tục vận động.

Đối diện Prime Boulevard là hàng chục tòa căn hộ cao tầng, nơi tập trung cộng đồng cư dân đông đúc bậc nhất toàn dự án. Mật độ dân cư cao đồng nghĩa với nguồn cầu tiêu dùng thường xuyên và ổn định - yếu tố cốt lõi bảo chứng cho khả năng khai thác kinh doanh dài hạn.

Lợi thế lớn của Prime Boulevard còn nằm ở khả năng kết nối hạ tầng. Vị trí gần ga Depot của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ (dự kiến hoàn thiện quý IV/2028) giúp rút ngắn thời gian về trung tâm TP.HCM xuống chỉ còn 13 phút, trong khi các công trình như cầu Cần Giờ hay tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (dự kiến hoàn thành trong năm 2029) sẽ đưa khu vực này trở thành cửa ngõ đón dòng khách quy mô lớn.

Ga Depot của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ kề cận nhà phố Prime Boulevard.

Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế, bất động sản tại các trục thương mại có dòng khách lớn thường ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất về giá trị. Tại Dubai, khu Palm Jumeirah chiếm tỷ trọng lớn trong giao dịch bất động sản cao cấp, trong khi tại Miami Beach, khu vực ven biển với mật độ sự kiện cao đóng góp hàng chục tỷ USD cho kinh tế địa phương mỗi năm.

Những tín hiệu tại Cần Giờ cũng đang cho thấy xu hướng tương tự. Chị Hồng Anh, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội, cho biết chuyến đi dịp Tết vừa qua đã thay đổi góc nhìn của chị. “Ban đầu tôi chỉ đi tham quan, nhưng khi thấy lượng người đổ về và không khí sôi động, tôi nhận ra đây không còn là một điểm du lịch đơn lẻ. Nó giống cách các điểm đến quốc tế vận hành, dòng khách và dòng tiền đi cùng nhau,” chị chia sẻ. Sau chuyến đi, chị quyết định tìm hiểu và đặt cọc một căn nhà phố thương mại tại khu vực này.

Trong bối cảnh chuỗi sự kiện tiếp tục được mở rộng và hạ tầng đang tăng tốc, Vinhomes Green Paradise dần định hình như một điểm đến hội tụ nhiều dòng chảy: du lịch, thương mại và đầu tư. Với nhiều người, hành trình đến Cần Giờ hôm nay không chỉ dừng ở trải nghiệm, mà có thể trở thành bước khởi đầu cho một quyết định dài hạn để an cư, kinh doanh và đón đầu một thị trường đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.