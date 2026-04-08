Hà Tĩnh:

Trầy trật 'số phận' dự án nghỉ dưỡng ven biển hơn 450 tỷ

Hoài Nam

TPO - Sau thời gian dài thi công dang dở, dự án nghỉ dưỡng ven biển Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã được tăng vốn gần 450 tỷ và gia hạn tiến độ 24 tháng. Quyết định này mở ra cơ hội 'hồi sinh' dự án sau nhiều năm trầy trật tiến độ.

Dự án nghỉ dưỡng ven biển Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã được tăng vốn gần 450 tỷ.
Sau nhiều năm thi công dang dở, Dự án Tổ hợp du lịch, khách sạn, nhà hàng và vui chơi giải trí biển Lộc Hà do Công ty CP Tập đoàn Hà Mỹ Hưng làm chủ đầu tư vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt lần điều chỉnh chủ trương với mức vốn tăng lên 446,9 tỷ đồng và gia hạn tiến độ thêm 24 tháng.
Theo tìm hiểu, dự án này được UBND tỉnh phê duyệt lần đầu vào ngày 8/7/2016 với tổng mức đầu tư 370 tỷ đồng, kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong chiến lược phát triển du lịch biển của xã Lộc Hà. Năm 2018, UBND tỉnh điều chỉnh lần đầu; đến năm 2024, dự án tiếp tục được gia hạn tiến độ sử dụng đất, nhưng nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện.
Trong quyết định điều chỉnh lần thứ 2 vào ngày 5/3/3026, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận nhà đầu tư, tăng vốn lên 446,9 tỷ đồng. Dự án sử dụng diện tích 33.392,5 m², quy mô gồm: khách sạn 9 tầng đạt chuẩn 4 sao; nhà bungalow 3 tầng; nhà hàng nghỉ dưỡng 3 tầng; bể bơi; khu vui chơi trẻ em; sân thể thao ngoài trời; bãi đỗ xe ô tô và ô tô điện; trạm biến áp; sân vườn, đường dạo cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ khác.
Lần điều chỉnh này mở ra cơ hội để dự án hoàn thiện, trở thành điểm nhấn du lịch biển cao cấp tại Lộc Hà và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, với tiến độ 24 tháng để hoàn thành toàn bộ dự án, nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với thách thức không nhỏ về tổ chức nhân lực và quản lý thi công đồng bộ.
Theo ghi nhận, dự án đến nay đã hoàn thành hạng mục nhà hàng ẩm thực, nhưng nhiều hạng mục chính như khách sạn 9 tầng vẫn chưa hoàn thiện. Trước đây, dự án từng bị bỏ hoang, nhưng vào thời điểm tháng 4/2026, phóng viên ghi nhận có một số ít công nhân đang tiến hành thi công trở lại tại công trường.
Tại các dãy biệt thự của dự án, tình trạng thi công vẫn còn dở dang. Nhiều căn nhà chỉ mới hoàn thành phần thô, khung bê tông và tường bao đã dựng xong nhưng các hạng mục hoàn thiện như trát tường, lắp cửa sổ, mái, sân vườn và hạ tầng phụ trợ vẫn chưa triển khai.
Khu vực bên trong các dãy biệt thự vẫn chưa được hoàn thiện, nhiều hành lang và khoảng sân còn nhếch nhác, cỏ dại mọc um tùm.
Một số vị trí tường đã xuất hiện rêu mốc, bong tróc, trong khi máy móc thi công nằm lặng yên, lâu ngày không được sử dụng.
Liên quan đến vấn đề này, đại diện UBND xã Lộc Hà cho biết sau thời gian dài dừng hoạt động và bỏ hoang, dự án đã được điều chỉnh tiến độ và tăng tổng mức đầu tư. Chính quyền địa phương kỳ vọng việc tái triển khai sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch biển trên địa bàn.
