Trầy trật 'số phận' dự án nghỉ dưỡng ven biển hơn 450 tỷ

TPO - Sau thời gian dài thi công dang dở, dự án nghỉ dưỡng ven biển Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã được tăng vốn gần 450 tỷ và gia hạn tiến độ 24 tháng. Quyết định này mở ra cơ hội 'hồi sinh' dự án sau nhiều năm trầy trật tiến độ.
Tại các dãy biệt thự của dự án, tình trạng thi công vẫn còn dở dang. Nhiều căn nhà chỉ mới hoàn thành phần thô, khung bê tông và tường bao đã dựng xong nhưng các hạng mục hoàn thiện như trát tường, lắp cửa sổ, mái, sân vườn và hạ tầng phụ trợ vẫn chưa triển khai.
Khu vực bên trong các dãy biệt thự vẫn chưa được hoàn thiện, nhiều hành lang và khoảng sân còn nhếch nhác, cỏ dại mọc um tùm.
Một số vị trí tường đã xuất hiện rêu mốc, bong tróc, trong khi máy móc thi công nằm lặng yên, lâu ngày không được sử dụng.