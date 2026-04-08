Cần Giờ – thiên đường sức khỏe và thể thao mới phía Nam

Trong bối cảnh xu hướng sống xanh, sống khỏe ngày càng trở thành ưu tiên của cư dân đô thị, Cần Giờ – vùng ven biển duy nhất của TP.HCM – đang chuyển mình mạnh mẽ, từng bước định hình như một điểm đến mới cho các hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe và du lịch trải nghiệm.

Điểm đến mới của cộng đồng yêu thể thao

Việc lần đầu tiên đăng cai giải chạy VnExpress Marathon, dự kiến thu hút khoảng 5.000 vận động viên, được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội đưa Cần Giờ lên bản đồ thể thao phong trào và du lịch trải nghiệm.

Không chỉ là một giải chạy, sự kiện mang đến trải nghiệm khác biệt khi vận động viên sải bước giữa không gian thiên nhiên đặc trưng: xuyên rừng – chạm biển. Không khí trong lành với nhiệt độ trung bình thấp hơn 2-3 độ C so với khu vực nội đô, cảnh quan sinh thái và địa hình bằng phẳng giúp hành trình chạy bộ trở thành trải nghiệm tái tạo năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần – yếu tố mà không nhiều đô thị có được.

Song song, các hoạt động cộng đồng như giải đi bộ “Green Family Walk” góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh tới nhiều nhóm đối tượng, từ người trẻ, gia đình đến người cao tuổi. Điều này cho thấy định hướng phát triển của Cần Giờ không chỉ dành cho vận động viên chuyên nghiệp mà hướng tới một hệ sinh thái thể thao đại chúng.

Việc liên tiếp tổ chức các sự kiện quy mô lớn cũng cho thấy tiềm năng của Cần Giờ trong vai trò trung tâm tổ chức sự kiện mới của khu vực phía Nam, với lợi thế quỹ đất rộng, hệ sinh thái tự nhiên cũng như chuỗi tiện ích đặc sắc và dư địa phát triển còn lớn.

Hình thành hệ sinh thái “sống khỏe”

Bên cạnh lợi thế tự nhiên, Cần Giờ đang được thúc đẩy bởi hạ tầng và các dự án quy mô lớn theo định hướng gắn với thể thao và sức khỏe. Nhiều tiện ích như bộ đôi sân golf – mỗi sân 18 hố, tổ hợp thể thao Sportia Complex, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Cần Giờ - hợp tác cùng hệ thống y tế số 1 nước Mỹ - Cleveland Clinic, Vin New Horizon – chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí… đang từng bước hình thành, tạo nên hệ sinh thái vận động, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho đa thế hệ.

Các tổ hợp thể thao – giải trí được kỳ vọng trở thành trung tâm hoạt động thể chất, nơi người dân dễ dàng tiếp cận đa dạng bộ môn như bơi lội, tennis, gym, yoga hay các hoạt động ngoài trời trong không gian gần gũi thiên nhiên.

Ở góc độ người mua nhà, yếu tố “sống khỏe” ngày càng được coi trọng. Nhiều gia đình, đặc biệt là gia đình trẻ và đa thế hệ, có xu hướng tìm kiếm không gian sống cân bằng giữa tiện nghi và môi trường trong lành. Khi đó, ngôi nhà không chỉ để ở mà còn đóng vai trò nuôi dưỡng thể chất và tinh thần.

Sự xuất hiện của các sự kiện thể thao quy mô lớn cũng góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Lượng vận động viên và du khách gia tăng kéo theo nhu cầu lưu trú, dịch vụ, thương mại, tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực.

Từ một vùng được xem là xa trung tâm, Cần Giờ đang dần khẳng định vị thế mới – không chỉ là điểm đến du lịch sinh thái mà còn là không gian của các hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe và sự kiện cộng đồng.

Định hình “thiên đường sức khỏe”

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho rằng, không nhiều địa phương có thể đồng thời hội tụ yếu tố thiên nhiên nguyên sơ và định hướng phát triển hiện đại như Cần Giờ. Nếu được đầu tư bài bản, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao quy mô quốc gia và quốc tế.

Theo ông, cách tiếp cận phát triển hiện nay cho thấy sự đổi mới khi vừa bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, vừa khai thác hiệu quả giá trị kinh tế. Từ một khu vực chủ yếu được biết đến với vai trò sinh quyển, Cần Giờ đang từng bước chuyển mình thành đô thị hiện đại, đóng góp vào tầm nhìn phát triển chung.

Điểm đáng chú ý là định hướng không dừng ở phát triển bất động sản, mà hướng tới xây dựng một không gian sống năng động thông qua các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là thể thao vì sức khỏe. Việc tổ chức thường xuyên các sự kiện quy mô lớn không chỉ thu hút người tham gia mà còn góp phần định hình hình ảnh một khu đô thị giàu sức sống.

Ở góc độ dài hạn, định hướng phát triển Cần Giờ thành “thiên đường sức khỏe” được đánh giá là có cơ sở, khi các yếu tố thiên nhiên, khí hậu và hệ sinh thái tiện ích đang dần được kết nối đồng bộ. Đây cũng là thông điệp hướng tới xây dựng một môi trường sống xanh, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.