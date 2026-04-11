Diễn biến mới vụ tịch thu 42 gốc mai vàng gây xôn xao dư luận ở Côn Đảo

TPO - Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã có văn bản báo cáo UBND TPHCM, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm về việc phát hiện, xử lý, tịch thu 42 gốc mai vàng trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Kiểm lâm: Sẽ truy rõ nguồn gốc

Theo văn bản vào ngày 10/4 nói trên, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo khẳng định, 42 gốc mai vàng trong vụ việc đã bị lập biên bản xử phạt là lâm sản ngoài gỗ nhưng người cất giữ, chăm sóc không có chứng từ hợp pháp theo quy định. Đến nay, người vi phạm cũng không cung cấp được chứng từ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Các gốc mai bị tịch thu do không có chứng từ hợp pháp theo quy định

Đây không phải lần đầu mà vào tháng 6/2025, cũng tại địa điểm phát hiện 42 gốc mai vàng nói trên, Hạt kiểm lâm Côn Đảo (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây) phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Côn Đảo (trước đây) từng lập biên bản vi phạm và xử phạt, tịch thu đối với 23 gốc mai vàng khác đang được tàng trữ trái quy định.

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã có văn bản chỉ đạo Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo tiếp tục phối hợp Công an đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan kiểm tra xác minh, làm rõ nguồn gốc 42 cây mai vàng là tang vật; chủ động làm việc với người vi phạm để làm rõ nguồn gốc lâm sản theo quy định.

Trong trường hợp người vi phạm chứng minh được nguồn gốc lâm sản theo quy định thì tham mưu xử lý để đảm bảo quyền lợi cho người dân theo đúng quy định.

Trong trường hợp người vi phạm không chứng minh được nguồn gốc, cơ quan chức năng chứng minh được nguồn gốc 42 gốc mai vàng do đào bới từ rừng tự nhiên ở Côn Đảo đưa về cất giữ, chăm sóc... Đồng thời trong trường hợp cần thiết có thể trưng cầu giám định để làm rõ, thì tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên tại Côn Đảo.

Chủ nhân 42 cây mai vàng: Sẽ khiếu nại

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Đ.V.T. (38 tuổi, trú tại khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo) cho biết đang thực hiện thủ tục khiếu nại quyết định xử phạt hành chính của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo.

Trước đó vào ngày 3/4, Hạt Kiểm lâm đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với ông T. và phạt bổ sung tịch thu toàn bộ 42 cây mai vàng với lý do "không có bảng kê lâm sản".

Số mai vàng nói trên được ông T. chăm sóc trong khuôn viên trụ sở cũ của Đồn Biên phòng Côn Đảo. Theo ông T., toàn bộ 42 cây mai vàng được đưa từ đất liền ra Côn Đảo để trồng và chăm sóc trong thời gian dài, nhiều người dân địa phương đều biết rõ. Các cây có kích thước khá lớn với phần hoành khoảng 40-50cm.

Một trong những cây mai vàng bị tịch thu.

Ông T. cho biết không đồng tình với quyết định xử phạt, tịch thu cây và sẽ khiếu nại đến cùng. Đồng thời, ông cũng cho biết đã mời luật sư tư vấn để hoàn thiện các thủ tục khiếu nại gửi cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Ở một diễn biến khác, sau khi có thông tin về việc xử phạt hành chính đối với người đang quản lý là tịch thu 42 cây mai vàng này, nhiều chuyên gia pháp lý đã lên tiếng. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, luật sư Lê Viết Phương (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành, trách nhiệm chứng minh hành vi vi phạm hành chính thuộc về người có thẩm quyền xử phạt. Người bị xử phạt có quyền nhưng không có nghĩa vụ chứng minh mình không vi phạm. Cụ thể tại điểm đ, khoản 1, điều 3- Luật xử lý vi phạm hành chính quy định: " Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính".