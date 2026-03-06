Sau Tết, nhà vườn tất bật 'hồi sức' mai vàng, chi phí cả chục triệu đồng

TPO - Sau cao điểm phục vụ thị trường Tết, nhiều nhà vườn trên địa bàn Đà Nẵng đang khẩn trương bước vào giai đoạn “hồi sức” cho cây mai vàng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các chủ vườn tiến hành tỉa cành, bôi thuốc, bổ sung dinh dưỡng để cây sớm phục hồi, chuẩn bị cho mùa hoa Tết năm sau.

Những ngày này, nhiều chậu mai lớn nhỏ theo các chuyến xe được đưa về các nhà vườn tại Đà Nẵng để gửi chăm sóc sau Tết. Ghi nhận tại các tuyến đường tập trung nhiều vườn cây cảnh như Nguyễn Chơn, Hoàng Thị Loan, Xuân Thủy…, nhiều cây mai sau thời gian được khách hàng trưng bày suốt dịp Tết đã rơi vào tình trạng suy kiệt do ra hoa nhiều hoặc chưa được chăm sóc đúng kỹ thuật, đang được các nhà vườn chăm sóc kỹ lưỡng để phục hồi.

Nhiều nhà vườn tất bật chăm sóc mai cho khách hàng. Ảnh: Duy Quốc

Với nhiều năm kinh nghiệm trồng và chăm sóc mai vàng, ông Nguyễn Văn Quý – chủ vườn mai tại phường Cẩm Lệ, cho biết bệnh phổ biến trên cây mai là đốm đồng tiền, thường xuất hiện ở những cây lâu năm, tán rậm và thiếu ánh nắng. Ngoài ra, cây còn dễ gặp các bệnh như cháy lá, thán thư… Vì vậy, việc chăm sóc và theo dõi phải được thực hiện xuyên suốt cả năm để kịp thời phát hiện và xử lý.

“Mai sau khi chưng Tết thường bị suy kiệt do ra hoa nhiều. Nếu không kịp thời cắt tỉa, bón phân và xử lý sâu bệnh, cây sẽ khó phục hồi, ảnh hưởng trực tiếp đến vụ Tết năm sau. Khi khách gửi cây lại, nhà vườn phải theo dõi sát sao, bôi thuốc và bón phân phù hợp để cây dần ổn định, phát triển trở lại”, ông Quý cho biết.

Nhiều cành sâu bệnh được cắt bỏ và bôi thuốc để xử lý, giúp cây phục hồi và phát triển tốt hơn.

Anh Lê Trọng Đức – chủ vườn cây cảnh trên đường Hoàng Thị Loan cho biết, những cây mai cao khoảng 1m có giá chăm sóc từ 1–1,5 triệu đồng mỗi năm. Với các gốc mai lớn, dáng đẹp hoặc có tuổi đời lâu năm, chi phí chăm sóc có thể lên tới cả chục triệu đồng.

“Mức giá này đã bao gồm các công đoạn như cắt tỉa cành, thay đất, bón phân, xử lý sâu bệnh và theo dõi quá trình phục hồi của cây trong nhiều tháng. Những năm gần đây, xu hướng thuê mai về trưng Tết rồi gửi lại cho nhà vườn chăm sóc ngày càng phổ biến tại Đà Nẵng”, anh Đức chia sẻ.

Với các gốc mai lớn, dáng đẹp hoặc có tuổi đời lâu năm, chi phí chăm sóc có thể lên tới cả chục triệu đồng.

Theo anh Đức, để cây mai có thể ra hoa rực rỡ đúng dịp Tết, việc chăm sóc sau Tết đóng vai trò rất quan trọng. Những chậu mai được trưng trong nhà nhiều ngày thường dễ kiệt sức, giảm sức đề kháng. Vì vậy, khi tiếp nhận cây, nhà vườn phải ngắt bỏ toàn bộ hoa còn lại, cắt tỉa khoảng 30–40% chiều dài cành, đồng thời thay đất, bón phân và kích thích bộ rễ phục hồi. Các cành sâu bệnh, mọc sai hướng cũng được cắt bỏ và bôi keo liền sẹo để hạn chế nấm bệnh, giúp cây phát triển chồi mới.

Tuy nhiên, theo các nhà vườn, không phải cây mai nào cũng nên xả cành ngay sau Tết. Với những cây đang ra nhiều lộc non, người trồng cần chờ đến khi lá già và cứng cáp rồi mới tiến hành cắt tỉa. Bởi thời điểm cây bung lộc cũng là lúc bộ rễ phát triển mạnh để nuôi chồi mới. Nếu cắt cành quá sớm, bộ rễ đang hồi phục có thể bị ảnh hưởng, khiến cây suy yếu và khó phục hồi.

Trong năm, tùy từng giai đoạn sinh trưởng, cây mai sẽ được bổ sung các loại phân vô cơ cùng dinh dưỡng đa lượng, trung lượng và vi lượng như đạm, lân, kali, sắt, kẽm, vôi… nhằm giúp cây phát triển ổn định và cho hoa đẹp vào dịp Tết năm sau.