Độc lạ cuộc thi 'hoa hậu ngựa' ở vùng cao Bắc Ninh

TPO - Một cuộc thi “hoa hậu” đặc biệt vừa được tổ chức tại xã Biên Sơn (tỉnh Bắc Ninh) khi các “thí sinh” đều là… ngựa bạch. Hoạt động độc đáo này nhằm tôn vinh giá trị kinh tế của giống ngựa quý và quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Các “thí sinh” được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như vóc dáng, thể trạng, màu lông, dáng đi và sức khỏe.
Cuộc thi “hoa hậu ngựa” tại xã Biên Sơn (tỉnh Bắc Ninh) thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách bởi sự độc đáo, khác lạ.
Xã Biên Sơn có nghề chăn nuôi ngựa bạch phát triển mạnh, tổng đàn hơn 4.500 con, trong đó khoảng 80% là ngựa bạch. Đây là giống ngựa mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương. Việc tổ chức cuộc thi nhằm tôn vinh giá trị của giống ngựa bạch, đồng thời khích lệ người dân phát triển chăn nuôi, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc trưng của xã. Hiện sản phẩm cao từ ngựa bạch của Biên Sơn đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.