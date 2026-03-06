Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Độc lạ cuộc thi 'hoa hậu ngựa' ở vùng cao Bắc Ninh

Nguyễn Thắng

TPO - Một cuộc thi “hoa hậu” đặc biệt vừa được tổ chức tại xã Biên Sơn (tỉnh Bắc Ninh) khi các “thí sinh” đều là… ngựa bạch. Hoạt động độc đáo này nhằm tôn vinh giá trị kinh tế của giống ngựa quý và quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương.

16.jpg
Theo ông Vi Văn Doanh – Phó Chủ tịch UBND xã Biên Sơn﻿, cuộc thi có sự tham gia của 10 con ngựa bạch của các hộ chăn nuôi trong xã. Đây là lần đầu tiên xã tổ chức cuộc thi hoa hậu ngựa.
3.jpg
Không phải những người đẹp trong trang phục lộng lẫy, các “thí sinh” của cuộc thi là những con ngựa bạch﻿ khỏe mạnh, được tuyển chọn từ nhiều thôn trong xã.
8.jpg
10.jpg
14.jpg
17.jpg
Các “thí sinh” được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như vóc dáng, thể trạng, màu lông, dáng đi và sức khỏe.
2.jpg
5.jpg
Cuộc thi “hoa hậu ngựa” tại xã Biên Sơn (tỉnh Bắc Ninh) thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách bởi sự độc đáo, khác lạ.
4.jpg
15.jpg
18.jpg
19.jpg
Xã Biên Sơn có nghề chăn nuôi ngựa bạch phát triển mạnh, tổng đàn hơn 4.500 con, trong đó khoảng 80% là ngựa bạch. Đây là giống ngựa mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương. Việc tổ chức cuộc thi nhằm tôn vinh giá trị của giống ngựa bạch, đồng thời khích lệ người dân phát triển chăn nuôi, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc trưng của xã. Hiện sản phẩm cao từ ngựa bạch của Biên Sơn đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.
1.jpg
Tại cuộc thi, các chú ngựa được chủ chăm sóc kỹ lưỡng, chải chuốt bộ lông trắng, dẫn dắt trình diễn trước ban giám khảo và người xem.
12.jpg
Kết quả chung cuộc, chú ngựa bạch số 02 đạt danh hiệu “hoa hậu ngựa﻿” được trao vương miện cùng phần thưởng trị giá 3 triệu đồng.
