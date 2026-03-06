Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bất ngờ vì tài khoản 'nổ' 1,3 tỷ đồng

Hoài Nam
TPO - Phát hiện có người chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng vào tài khoản của mình, người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã chủ động đến trình báo sự việc với Công an xã Kỳ Anh.

Tối 5/3, Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, vừa hỗ trợ một cô gái nhận lại số tiền 1,3 tỷ đồng do chuyển nhầm vào tài khoản người khác.

Theo đó, khoảng 17h cùng ngày, chị Trần Thị Mỹ Dung (SN 1982, trú thôn Tân Thành, xã Kỳ Anh) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 1,3 tỷ đồng từ một người lạ.

Nghi ngờ ai đó đã chuyển tiền nhầm, chị Dung đã đến trình báo sự việc tới Công an xã Kỳ Anh.

646541565-1245580597758758-9176438455057074865-n-9763.jpg
Chị Dung (bên trái) bàn giao lại số tiền 1,3 tỷ đồng cho chị Minh (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh, công an xác định người chuyển tiền là chị Hà Thị Minh (SN 1999, trú xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh). Công an sau đó đã mời 2 bên đến trụ sở làm việc để phối hợp bàn giao lại số tiền chuyển nhầm.

Khi nhận lại được số tiền lớn do chuyển nhầm, chị Minh không giấu được sự xúc động và bày tỏ lời cảm ơn đến chị Dung cùng lực lượng công an xã Kỳ Anh đã hỗ trợ.

Công an xã Kỳ Anh đánh giá, hành động trình báo khi tài khoản nhận số tiền chuyển nhầm của chị Dung thể hiện sự trung thực và tinh thần trách nhiệm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

    Hoài Nam
    #Hà Tĩnh #nhận tiền nhầm #tài khoản #Công an thị xã Kỳ Anh #chuyển nhầm tiền vào tài khoản

