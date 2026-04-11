Khánh Hòa xem xét tháo gỡ quy hoạch treo chợ Phước Thái giúp dân bớt khổ

TPO - Sau nhiều năm vướng quy hoạch treo, khiến gần 200 hộ dân khu vực chợ Phước Thái, phường Nam Nha Trang gặp rất nhiều khó khăn, UBND tỉnh Khánh Hòa đã xin chủ trương Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh giao UBND tỉnh xem xét chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch tháo gỡ vướng mắc, ổn định đời sống người dân.

Tìm lối ra cho khu chợ “treo” 15 năm

Liên quan đến bài viết “Vướng quy hoạch treo 15 năm, gần 200 hộ dân ở Nha Trang mòn mỏi chờ ‘sổ đỏ’” mà báo Tiền Phong đã phản ánh, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Đảng ủy UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo về vụ việc.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các hộ dân tại khu vực chợ Phước Thái hiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Báo cáo từ UBND phường Nam Nha Trang cho thấy tình trạng đơn thư khiếu nại tiếp tục phát sinh, kéo dài, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Hoàng Văn Dũng sống chật vật trong căn nhà nhỏ hàng chục năm qua tại khu vực chợ Phước Thái do nhà cửa không thể sửa chữa hay xây mới vì vướng quy hoạch.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay, về quy hoạch, theo định hướng đã được phê duyệt đến năm 2030, chợ Phước Thái sẽ phát triển theo mô hình chợ loại 2. Vì vậy, việc tiếp tục kêu gọi nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư mở rộng, nâng cấp chợ lên hạng 1 là không khả thi do không phù hợp với quy hoạch.

Đồng thời, nếu thực hiện dự án theo hướng này, ngân sách Nhà nước sẽ phải chi một khoản rất lớn để bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho khoảng 199 hộ dân (hơn 1.000 nhân khẩu), trong đó nhiều hộ đã sinh sống ổn định từ năm 1987.

Trên cơ sở nguyện vọng chính đáng của người dân, cùng với kiến nghị của các sở, ngành và địa phương, UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất xin chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh thống nhất giao UBND tỉnh chỉ đạo UBND phường Nam Nha Trang thực hiện rà soát, đánh giá lại quy hoạch và hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (bao gồm chỉ tiêu chợ) tại khu vực này. Đây sẽ là cơ sở để xem xét điều chỉnh quy hoạch khu đất chợ Phước Thái.

Sau khi điều chỉnh quy hoạch phân khu, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất, đồng thời giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai và xây dựng cho người dân theo đúng quy định pháp luật, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Chờ tỉnh chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chợ Phước Thái

Chợ Phước Thái vốn hình thành tự phát từ trước năm 1991, do UBND phường Phước Hải (cũ) quản lý. Ngày 19/11/1991, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1072/UB-QĐ, giao hơn 21.150m² đất cho UBND TP Nha Trang để xây dựng khu chợ và nhà ở phố chợ.

Theo quyết định này, UBND TP Nha Trang có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng và chính quyền địa phương tổ chức cắm mốc, phân lô, đồng thời thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định. Tuy nhiên, trong nhiều năm, dự án không được bố trí đủ ngân sách để triển khai đúng quy mô. Việc chậm thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cùng với công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ đã dẫn đến tình trạng người dân tự ý cơi nới, xây dựng nhà cửa và kinh doanh buôn bán tại khu vực.

Cũng như nhiều hộ dân khác ở khu chợ Phước Thái, lô đất của gia đình ông Dũng vừa để ở vừa để kinh doanh.

UBND phường Nam Nha Trang cũng cho rằng việc kêu gọi vốn ngoài ngân sách để nâng cấp chợ lên hạng 1 là khó khả thi, thể hiện qua thực tế 15 năm chưa có nhà đầu tư quan tâm. Bên cạnh đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho gần 200 hộ dân rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện.

Do đó, phường kiến nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu theo hướng chuyển khu vực này thành đất ở.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang cho biết, địa phương đang chờ thông báo chính thức từ UBND tỉnh. Nếu được chấp thuận, phường sẽ khẩn trương triển khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhằm tháo gỡ vướng mắc, ổn định cuộc sống cho người dân khu vực chợ Phước Thái.