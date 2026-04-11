Khánh Hòa xem xét tháo gỡ quy hoạch treo chợ Phước Thái giúp dân bớt khổ

Tìm lối ra cho khu chợ “treo” 15 năm
Liên quan đến bài viết “Vướng quy hoạch treo 15 năm, gần 200 hộ dân ở Nha Trang mòn mỏi chờ ‘sổ đỏ’” mà báo Tiền Phong đã phản ánh, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Đảng ủy UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo về vụ việc.
Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các hộ dân tại khu vực chợ Phước Thái hiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Báo cáo từ UBND phường Nam Nha Trang cho thấy tình trạng đơn thư khiếu nại tiếp tục phát sinh, kéo dài, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.
UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay, về quy hoạch, theo định hướng đã được phê duyệt đến năm 2030, chợ Phước Thái sẽ phát triển theo mô hình chợ loại 2. Vì vậy, việc tiếp tục kêu gọi nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư mở rộng, nâng cấp chợ lên hạng 1 là không khả thi do không phù hợp với quy hoạch.
Đồng thời, nếu thực hiện dự án theo hướng này, ngân sách Nhà nước sẽ phải chi một khoản rất lớn để bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho khoảng 199 hộ dân (hơn 1.000 nhân khẩu), trong đó nhiều hộ đã sinh sống ổn định từ năm 1987.
Trên cơ sở nguyện vọng chính đáng của người dân, cùng với kiến nghị của các sở, ngành và địa phương, UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất xin chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh thống nhất giao UBND tỉnh chỉ đạo UBND phường Nam Nha Trang thực hiện rà soát, đánh giá lại quy hoạch và hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (bao gồm chỉ tiêu chợ) tại khu vực này. Đây sẽ là cơ sở để xem xét điều chỉnh quy hoạch khu đất chợ Phước Thái.
Sau khi điều chỉnh quy hoạch phân khu, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất, đồng thời giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai và xây dựng cho người dân theo đúng quy định pháp luật, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Chờ tỉnh chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chợ Phước Thái
Chợ Phước Thái vốn hình thành tự phát từ trước năm 1991, do UBND phường Phước Hải (cũ) quản lý. Ngày 19/11/1991, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1072/UB-QĐ, giao hơn 21.150m² đất cho UBND TP Nha Trang để xây dựng khu chợ và nhà ở phố chợ.
Theo quyết định này, UBND TP Nha Trang có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng và chính quyền địa phương tổ chức cắm mốc, phân lô, đồng thời thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định. Tuy nhiên, trong nhiều năm, dự án không được bố trí đủ ngân sách để triển khai đúng quy mô. Việc chậm thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cùng với công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ đã dẫn đến tình trạng người dân tự ý cơi nới, xây dựng nhà cửa và kinh doanh buôn bán tại khu vực.
UBND phường Nam Nha Trang cũng cho rằng việc kêu gọi vốn ngoài ngân sách để nâng cấp chợ lên hạng 1 là khó khả thi, thể hiện qua thực tế 15 năm chưa có nhà đầu tư quan tâm. Bên cạnh đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho gần 200 hộ dân rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện.
Do đó, phường kiến nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu theo hướng chuyển khu vực này thành đất ở.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang cho biết, địa phương đang chờ thông báo chính thức từ UBND tỉnh. Nếu được chấp thuận, phường sẽ khẩn trương triển khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhằm tháo gỡ vướng mắc, ổn định cuộc sống cho người dân khu vực chợ Phước Thái.
Chợ Phước Thái hình thành từ trước năm 1991. Theo Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2.000) Khu dân cư phường Phước Long - Vĩnh Trường được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tháng 7/2009 xác định, khu vực bãi than - nơi các hộ dân khai hoang, sinh sống từ năm 1987 nằm trong quy hoạch chợ Phước Thái. Tuy nhiên, theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025 được Thủ tướng phê duyệt tháng 9/2012, khu vực này được xác định là đất đô thị đa chức năng.
Đến tháng 3/2024, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 thì khu vực này là đất đơn vị ở. Sau đó, ngày 4/4/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu dân cư các phường Phước Long - Vĩnh Trường - Vĩnh Nguyên, trong đó khu vực này lại được quy hoạch là đất dịch vụ cấp đơn vị ở (chợ).
Người dân khu vực cho rằng, các lô đất của họ được sử dụng ổn định từ hàng chục năm, có nhà ở, không tranh chấp, không vi phạm pháp luật đất đai và chưa từng có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều bị chính quyền từ chối giải quyết với lý do "vướng quy hoạch", đất do nhà nước quản lý.
Nhưng quy hoạch chợ đã tồn tại hơn 15 năm cho đến nay vẫn nằm trên giấy, chưa có nhà đầu tư triển khai. Trong khi đó, khu dân cư ngày càng đông đúc, nhu cầu ổn định chỗ ở và hợp thức hóa quyền sử dụng đất trở nên cấp thiết.