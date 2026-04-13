Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Công an tìm thấy người đàn ông trong rừng sau 3 ngày đi lạc

Phạm Trường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau nhiều ngày rời nhà, người đàn ông ở Thanh Hóa được lực lượng chức năng tìm thấy trong rừng với tình trạng đói khát, có biểu hiện trí nhớ tạm thời.

Ngày 13/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Công an xã Xuân Chinh đã tìm thấy người đàn ông bị lạc trong rừng nhiều ngày.

Trước đó, hôm 9/4, ông H.Đ.T. (SN 1977, trú thôn Phú Vinh, xã Thường Xuân) rời khỏi nhà. Người thân sau đó không thấy ông trở về nên tìm kiếm và trình báo Công an xã Thường Xuân.

Công an địa phương tìm thấy người đàn ông đi lạc.

Từ thông tin người dân cho biết đã nhìn thấy ông T. đi về hướng xã Xuân Chinh (Thanh Hóa), lực lượng công an xã Thường Xuân đã phối hợp với Công an xã Xuân Chinh tổ chức tìm kiếm.

Đến chiều 12/4, lực lượng chức năng phát hiện ông T. tại khu vực đường rừng thuộc thôn Bọng Nàng (xã Xuân Chinh), giáp ranh tỉnh Nghệ An.

Thời điểm được tìm thấy, ông T. trong tình trạng mệt lả, đói khát và có biểu hiện mất trí nhớ tạm thời.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Xuân Chinh cho biết, nơi gia đình ông T. sinh sống chủ yếu là đường rừng, ven đồi nên ông T. lúc đi thăm gia đình người thân đã bị lạc. Hiện, công an sở tại đã bàn giao người đàn ông cho gia đình đưa về chăm sóc.

Xem thêm

Cùng chuyên mục