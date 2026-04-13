Công an tìm thấy người đàn ông trong rừng sau 3 ngày đi lạc

TPO - Sau nhiều ngày rời nhà, người đàn ông ở Thanh Hóa được lực lượng chức năng tìm thấy trong rừng với tình trạng đói khát, có biểu hiện trí nhớ tạm thời.

Ngày 13/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Công an xã Xuân Chinh đã tìm thấy người đàn ông bị lạc trong rừng nhiều ngày.

Trước đó, hôm 9/4, ông H.Đ.T. (SN 1977, trú thôn Phú Vinh, xã Thường Xuân) rời khỏi nhà. Người thân sau đó không thấy ông trở về nên tìm kiếm và trình báo Công an xã Thường Xuân.

Công an địa phương tìm thấy người đàn ông đi lạc.

Từ thông tin người dân cho biết đã nhìn thấy ông T. đi về hướng xã Xuân Chinh (Thanh Hóa), lực lượng công an xã Thường Xuân đã phối hợp với Công an xã Xuân Chinh tổ chức tìm kiếm.

Đến chiều 12/4, lực lượng chức năng phát hiện ông T. tại khu vực đường rừng thuộc thôn Bọng Nàng (xã Xuân Chinh), giáp ranh tỉnh Nghệ An.

Thời điểm được tìm thấy, ông T. trong tình trạng mệt lả, đói khát và có biểu hiện mất trí nhớ tạm thời.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Xuân Chinh cho biết, nơi gia đình ông T. sinh sống chủ yếu là đường rừng, ven đồi nên ông T. lúc đi thăm gia đình người thân đã bị lạc. Hiện, công an sở tại đã bàn giao người đàn ông cho gia đình đưa về chăm sóc.