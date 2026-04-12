Hàng nghìn hộ thiệt hại do thiên tai ở Nghệ An chưa được nhận tiền hỗ trợ

Ngọc Tú
TPO - Đến tháng 4/2026, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thiệt hại do các đợt thiên tai xảy ra trong năm 2025, dù nhu cầu khôi phục sản xuất và ổn định đời sống đang rất cấp thiết.

Ngày 12/4, lãnh đạo Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ (Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An) cho biết, đã nhiều lần ban hành văn bản đôn đốc các xã, phường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều xã phường chưa hoàn thiện hồ sơ để hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

Năm 2025, các đợt mưa bão, lũ lụt khiến tỉnh Nghệ An thiệt hại nặng nề.

Cụ thể, năm 2025, Nghệ An hứng chịu nhiều đợt thiên tai nghiêm trọng như bão, lũ và lốc xoáy. Đặc biệt, các cơn bão số 3, số 5 và số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo thống kê, thiên tai khiến 12 người thiệt mạng, 31 người bị thương, 705 ngôi nhà bị sập; hơn 106.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 8.900 tỷ đồng.

Không chỉ thiệt hại về nhà cửa, hàng chục nghìn hộ dân còn mất trắng nhiều diện tích lúa, hoa màu và vật nuôi. Trong bối cảnh đó, việc được hỗ trợ kịp thời có ý nghĩa quan trọng, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, đến nay, nhiều hộ vẫn phải chờ đợi.

Ước tính, các đợt thiên tai năm 2025 gây ra thiệt hại về kinh tế khoảng 8.900 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết, đơn vị đã triển khai các chính sách hỗ trợ theo Nghị định 09/2025 của Chính phủ và Nghị quyết 16/2025 của HĐND tỉnh Nghệ An về hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai.

Tính đến nay, Sở đã trình phê duyệt 3 đợt hỗ trợ với 94 hồ sơ của các xã, phường, tổng kinh phí hơn 487 tỷ đồng. Hiện đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đợt 4 để trình phê duyệt, với dự kiến kinh phí khoảng hơn 800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tiến độ vẫn bị chậm do một số địa phương chưa hoàn tất hồ sơ gửi về Sở, khiến việc triển khai hỗ trợ đợt 4 chưa thể thực hiện. Mới đây, Sở NN-MT Nghệ An đã ban hành 3 văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/3/2026, nhưng nhiều nơi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Hiện hàng nghìn hộ dân vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ từ các đợt thiên tai năm 2025.

Theo lãnh đạo Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ, nguyên nhân chậm trễ xuất phát từ phạm vi thiệt hại rộng, nhiều địa phương chịu ảnh hưởng của nhiều đợt thiên tai khác nhau, dẫn đến việc tổng hợp, rà soát và thẩm định mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, quy trình, thủ tục yêu cầu chặt chẽ, cần xác minh chi tiết từng loại thiệt hại từ cây trồng, vật nuôi đến thủy sản. Một số địa phương còn gặp khó khăn về nhân lực và năng lực xử lý hồ sơ.

“Hiện đơn vị đã tiếp nhận hơn 20 bộ hồ sơ tổng hợp thiệt hại từ các xã, phường. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa hoàn thiện hồ sơ, chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc để đảm bảo quyền lợi cho người dân”, lãnh đạo Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ Sở NN-MT Nghệ An cho biết.

#Nghệ An #thiên tai #mưa lũ #bão lũ #thiệt hại #hỗ trợ #tiền #ngân sách #người dân #hỗ trợ người dân #thiệt hại do mưa lũ #bão #lũ lụt

