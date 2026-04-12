119 hộ dân Hà Nội mong sớm gỡ ‘nút thắt’ bồi thường mỏ cát phục vụ sân bay Gia Bình

TPO - 119 hộ dân xóm Vòng Trên (xã Quảng Oai, Hà Nội) mong muốn chính quyền địa phương sớm có phương án thu hồi đất, GPMB khu đất bãi giữa sông Hồng để triển khai Dự án khai thác mỏ cát Tây Đằng- Minh Châu. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho biết, hiện còn thiếu cơ sở pháp lý để bồi thường, hỗ trợ các hộ dân.

Phản ánh tới báo Tiền Phong, ông Nguyễn Chí Mão (thôn Chu Quyến 1, xã Quảng Oai, Hà Nội) cho biết, hiện nay UBND xã Minh Châu (Hà Nội) đang triển khai Dự án khai thác khoáng sản tại mỏ cát Tây Đằng - Minh Châu (xã Minh Châu). Trong đó, toàn bộ diện tích 6,9ha đất bãi giữa sông Hồng hiện do 119 hộ dân xóm Vòng Trên (xã Quảng Oai) quản lý lại nằm trong dự án.

Khu vực mỏ cát Tây Đằng - Minh Châu được khai thác theo cơ chế đặc thù phục vụ Dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình từ tháng 10/2025.

Về nguồn gốc khu đất trên, ông Mão cho biết, từ trước năm 1993, thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa, 119 hộ dân đã được giao 6,9 ha đất bãi theo Nghị định 64 để canh tác. Trên diện tích đó, người dân chia đều cho 728 nhân khẩu của 119 hộ, có hộ thì trực tiếp sản xuất, có gia đình thì cho thuê lại. Theo ông Mão, dù khu đất trên không có giấy tờ, nhưng những năm qua, người dân vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, phí theo quy định.

Từ tháng 10/2025, Dự án khai thác khoáng sản tại mỏ cát Tây Đằng- Minh Châu được triển khai. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 5 tháng, UBND xã Minh Châu chưa đưa ra dự thảo phương án bồi thường dù đã có nhiều buổi họp. Bên cạnh đó, theo thông tin người dân nắm được từ một số cán bộ địa phương, diện tích đất khu bãi giữa sông Hồng chỉ có 6,4 ha chứ không phải là 6,9 ha.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thủy (hộ dân xóm Vòng Trên) cho rằng, chính quyền địa phương chưa kiểm đếm tài sản trên đất cũng như đo hiện trạng trong khi các tàu hút cát hoạt động suốt ngày đêm bên cạnh khu bãi giữa sông Hồng. Theo bà Thủy, đất bãi sông rất dễ biến dạng, sạt lở do dòng chảy và hoạt động khai thác cát. Do đó, việc chậm trễ xác định hiện trạng khu đất khiến diện tích đất sẽ bị giảm đáng kể, không đủ diện tích như sổ sách ban đầu.

Người dân xóm Vòng Trên kiến nghị chính quyền sớm công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Bà Nguyễn Thị Vĩnh (Phó trưởng thôn Chu Quyến 1) khẳng định, 100% người dân ủng hộ chủ trương thu hồi đất để phục vụ công trình quốc gia. Trong đó, đất bãi của người dân có nguồn gốc rõ ràng, nên chính quyền các cấp sớm sớm hoàn thiện công tác GPMB, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Chưa đủ căn cứ pháp lý

UBND xã Minh Châu cho biết, khu đất bãi giữa sông Hồng trước đây thuộc thị trấn Tây Đằng và xã Chu Minh (huyện Ba Vì cũ). Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, diện tích khu đất trên thuộc địa giới hành chính xã Minh Châu.

Tuy khu đất bãi giữa sông Hồng thuộc xã Minh Châu, nhưng lại do 119 hộ dân xã Quảng Oai quản lý, sử dụng (do lịch sử để lại) nhưng không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân không trực tiếp sản xuất mà cho người dân từ nơi khác thuê lại canh tác.

Tháng 10/2025, UBND TP. Hà Nội đã cho phép Công ty cổ phần Thái Minh Group khai thác khoáng sản tại mỏ cát Tây Đằng - Minh Châu. Tổng diện tích đất cần phải GPMB dự án khoảng 85 ha.

Từ cuối năm 2025 đến nay, UBND xã Minh Châu phối hợp với UBND xã Quảng Oai và chủ đầu tư tiến hành công tác GPMB phục vụ dự án. Đến nay, chính quyền địa phương đã GPMB được hơn 70 ha; còn hơn 10 ha chưa GPMB, trong đó bao gồm khu bãi giữa sông Hồng.

Ông Nguyễn Đại Hải, Trưởng phòng Kinh tế xã Minh Châu cho biết, để triển khai công tác GPMB dự án, UBND xã Minh Châu đã thành lập tổ công tác, xác minh nguồn gốc của khu đất trên. Quá trình xác minh cùng với các tài liệu thu thập được đã xác định, đến nay khu đất trên không có bản đồ giải thửa, không có sổ địa chính, không có sổ mục kê... theo quy định thì chưa đủ cơ sở pháp lý để tiến hành công tác bồi thường, hỗ trợ.

Ông Hải cho biết, hiện tổ công tác của địa phương cùng chủ đầu tư đang tiếp tục thu thập tài liệu, phấn đấu đến 27/4/2026 sẽ công khai bản đồ vị trí hiện trạng các thửa đất để người dân góp ý. Sau khi người dân xác nhận, UBND xã mới có cơ sở xây dựng dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB. "Quan điểm của chúng tôi là làm sao để người dân có lợi nhất, nhưng phải đúng quy định pháp luật", ông Hải nói.

Còn theo ông Nguyễn Kỳ Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Oai, khu đất bãi giữa sông Hồng thuộc xã Minh Châu. Thời gian qua, UBND xã đã bàn giao toàn bộ 26 tài liệu liên quan đến khu đất trên cho UBND xã Minh Châu. Ví như, bản đồ 299, bản đồ địa giới 364; biên bản xác minh diện tích bãi giữa sông Hồng năm 2015; 10 sổ thuế đất nông nghiệp năm 1994 của một số hộ gia đình... làm cơ sở để thực hiện công tác GPMB.

Bên cạnh đó, UBND xã đã giao các đơn vị liên quan tiếp tục thu thập tài liệu hỗ trợ người dân và xã Minh Châu trong công tác GPMB dự án; đồng thời phối hợp giải quyết kiến nghị của các hộ dân.

Liên quan đến nội dung này, Sở NN&MT Hà Nội cũng có văn bản đề nghị UBND xã Minh Châu rà soát diện tích đất nông nghiệp của các hộ gia đình để xác định tình trạng sử dụng ổn định, không tranh chấp làm cơ sở để thực hiện bồi thường, GPMB phục vụ dự án.

Theo Sở NN&MT Hà Nội, Chủ tịch UBND xã Minh Châu có trách nhiệm quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB; UBND xã Minh Châu có trách nhiệm thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định...