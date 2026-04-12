Người dân khu đô thị ở Nha Trang bị 'tra tấn' tiếng ồn cả ngày lẫn đêm

TPO - Dự án Nhà ở xã hội CT-02 tại Khu đô thị An Bình Tân (ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị người dân phản ánh thi công cả ngày lẫn đêm, gây tiếng ồn lớn kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Nhiều cư dân tại Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang thời gian gần đây tiếp tục phản ánh đến Hệ thống phản ánh Khánh Hòa về tình trạng thi công tại dự án Nhà ở xã hội CT-02 do Công ty TNHH Đầu tư MK Holding làm chủ đầu tư. Theo phản ánh, công trình thi công liên tục cả ngày lẫn đêm, bao gồm cả khung giờ nghỉ trưa (12h - 13h) và ban đêm từ 22h đến sáng hôm sau.

Người dân phản ánh Dự án Nhà ở xã hội CT-02 thi công cả trưa lẫn đêm.

Việc thi công trong thời gian nghỉ ngơi đã gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng. Các loại máy móc như máy khoan, máy ủi, máy xúc hoạt động với công suất lớn, tạo ra mức tiếng ồn trên 90dB, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân sống xung quanh. Tình trạng này diễn ra liên tục từ khi dự án triển khai đến nay. Mặc dù cư dân đã nhiều lần phản ánh, chủ đầu tư có ghi nhận và rút kinh nghiệm, song tình trạng trên vẫn tái diễn, chưa được xử lý dứt điểm.

Ngày 12/4, trao đổi với phóng viên, ông Ngô Trí Dũng - Phó Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Nha Trang, cho biết: Sau khi tiếp nhận phản ánh, ngày 8/4, đơn vị đã tiến hành kiểm tra thực tế tại dự án trên đường T12, Khu đô thị An Bình Tân và làm việc trực tiếp với Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Minh An.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác ghi nhận đơn vị thi công đang triển khai các hạng mục như khoan cọc nhồi, thi công cốt thép và đổ bê tông cọc nhồi. Đại diện chủ đầu tư và nhà thầu cho biết, để đảm bảo tiến độ thi công 3 ca/ngày, các hoạt động xây dựng phải diễn ra liên tục. Trong quá trình thi công, việc lấy đất đá và thao tác lắc, rũ gầu của máy khoan đã phát sinh tiếng ồn, ảnh hưởng đến khu dân cư. Đơn vị thi công cho biết đã có biện pháp khắc phục tiếng ồn và cam kết dừng thi công vào giờ nghỉ trưa và ban đêm. Hiện khối lượng công việc còn khoảng 95 cọc nhồi, dự kiến hoàn thành trong vòng 10 ngày tới.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Nha Trang đã yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức thi công đúng khung giờ quy định, không làm việc trong thời gian nghỉ trưa (11h30 - 13h30) và sau 22h. Đồng thời, phải thực hiện các biện pháp che chắn, giảm thiểu bụi và tiếng ồn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Ông Dũng cho biết thêm, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Nha Trang sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất việc thi công. Nếu tiếp tục vi phạm, sẽ tham mưu UBND phường xử phạt hành chính theo quy định. Đại diện Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu cũng đã cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu nêu trên, không để ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.