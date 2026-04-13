Người hùng Nghệ An kể về phút sinh tử cứu hai mẹ con nhảy cầu

TPO - "Khi tiếp nước, tôi nhận thấy hai mẹ con đã bị tách ra. Người mẹ chới với vì không biết bơi, còn đứa trẻ chìm xuống", anh Nguyễn Trọng Khánh, người vừa cứu 2 mẹ con nhảy cầu trong đêm tối nhớ lại.

Ngày 13/4, khi vừa trở về từ cơ sở y tế cách nhà hơn 20km để tiêm phòng uốn ván, anh Nguyễn Trọng Khánh (40 tuổi, trú xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc xé dòng nước dữ, giành lại sự sống cho hai mẹ con nhảy cầu Nam Đàn ( Nghệ An). “Lúc đó tôi chỉ sợ không ra kịp…”, anh nói, giọng vẫn còn run.

Anh Nguyễn Trọng Khánh, người đã dũng cảm lao xuống sông cứu hai mẹ con nhảy cầu đêm 12/4.

Theo lời kể của anh Khánh, khoảng 19h tối 12/4, sau bữa cơm tối, anh đi dạo gần khu vực cầu Nam Đàn. Khi cách vị trí xảy ra sự việc chừng 10m, anh thấy một người phụ nữ chở theo bé trai khoảng 7 tuổi dừng xe giữa cầu. Không lâu sau, người này dắt con ra lan can rồi bất ngờ nhảy xuống sông. “Tôi không quen hai mẹ con. Nếu biết trước ý định, tôi đã kịp ngăn cản”, anh Khánh nói.

Không kịp suy nghĩ, anh lập tức trèo qua lan can và lao mình xuống dòng nước từ độ cao hơn chục mét, trong điều kiện trời tối và mực nước sông Lam đang dâng cao. "Khi tiếp nước, tôi nhận thấy hai mẹ con đã bị tách ra; người mẹ chới với vì không biết bơi, còn đứa trẻ chìm xuống", anh Khánh kể.

Cầu Nam Đàn, nơi xảy ra sự việc.

Trong tình thế nguy cấp, anh Khánh nhanh chóng lặn tìm. Sau gần một phút, anh chạm được cháu bé dưới làn nước đục và đưa lên. Giữ chặt đứa trẻ trong tay, anh tiếp tục quan sát người mẹ đang hoảng loạn, vùng vẫy dữ dội.

“Người mẹ to lớn hơn tôi, lại hoảng loạn nên rất nguy hiểm. Tôi phải giữ cháu bé trước, đợi khi chị ấy đuối sức mới tiếp cận kéo lại gần. Nếu xử lý không đúng, có thể cả ba đều gặp nguy”, anh Khánh chia sẻ.

Toàn bộ quá trình cứu người diễn ra chỉ trong vài phút, nhưng đầy căng thẳng. Sau khi đưa được hai mẹ con áp sát mố cầu, anh Khánh bám trụ chờ hỗ trợ. May mắn, một thuyền đánh cá gần đó đã kịp thời tiếp cận, đưa cả ba người vào bờ an toàn.

Vị trí anh Khánh phát hiện hai mẹ con nhảy cầu.

Khi lên bờ, anh Khánh mới phát hiện chân mình bị rách sâu, nghi do va phải vật sắc dưới nước trong lúc lao xuống cứu người. “Đêm đó tôi không ngủ được. Nghĩ lại cây cầu cao như vậy mà mình vẫn nhảy xuống. Nhưng khi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là phải cứu người trước đã”, anh tâm sự.

Những người có mặt tại hiện trường không giấu được sự xúc động khi chứng kiến hành động dũng cảm của anh. Người phụ nữ sau khi được cứu gần như suy sụp, ôm chặt con nhỏ và bật khóc nức nở.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tài chính trong gia đình khiến người mẹ có hành động tiêu cực.

﻿ Anh Khánh thời điểm cứu hai mẹ con lên bờ.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu anh Khánh lao xuống nước cứu người. Trước đó, khi bán nước tại khu vực đền Vua Mai (xã Vạn An), anh từng cứu một bé trai đuối nước. Hơn hai năm trước, anh cũng hỗ trợ cứu một học sinh THCS gặp nạn trên sông Lam.

Với kỹ năng bơi lội tốt và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ, anh nhiều lần trở thành “điểm tựa” trong những tình huống nguy cấp. “Gặp trường hợp như vậy, mình không thể đứng nhìn. Cứu được người là điều quan trọng nhất”, anh Khánh nói.

Sáng 13/4, UBND xã Vạn An đã tổ chức khen thưởng, biểu dương anh Nguyễn Trọng Khánh vì hành động dũng cảm cứu người.

Giữa dòng nước sâu và khoảnh khắc sinh tử, quyết định trong tích tắc của anh Khánh đã mang lại sự sống cho hai con người. Một hành động không chỉ cứu người, mà còn thắp lên niềm tin về lòng dũng cảm và tình người giữa đời thường.