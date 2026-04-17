Xe khách lật trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 5 người bị thương

TPO - Rạng sáng 17/4, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km189+950 (hướng Lào Cai đi Nội Bài), khiến 5 người bị thương và giao thông ùn tắc cục bộ.

Theo báo cáo nhanh của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), vào khoảng 2h13 ngày 17/4, trong điều kiện thời tiết mưa rào, xe khách BKS 25F-002.xx lưu thông theo hướng Lào Cai - Nội Bài khi đến vị trí trên bất ngờ mất lái, lật ngang đường. Vụ việc khiến 5 người bị thương, được đưa đi cơ sở y tế kiểm tra ngay sau đó. Cú lật xe khách cũng dẫn tới va chạm với xe bán tải BKS 24A-275.xx lưu thông theo chiều ngược lại (Nội Bài - Lào Cai).

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, một số hạng mục an toàn giao thông như tôn sóng bị hư hỏng, các phương tiện liên quan đều bị móp méo. Theo cơ quan chức năng, mặt đường tại khu vực xảy ra tai nạn được ghi nhận bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ. Tuy nhiên, do mưa lớn và nhiều phương tiện gặp nạn cùng lúc, giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ kéo dài.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Đội vận hành số 1 (VEC) đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông và xử lý hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng CSGT trên tuyến tiếp tục làm rõ.