Nước sinh hoạt từ giếng khoan đổi màu tím bất thường

TPO - Người dân ở xã Thạch Quảng (Thanh Hóa) cho biết, tình trạng nước đổi màu từng nhiều lần xảy ra, song đây là lần bất thường và kéo dài nhất khiến mọi người rất lo lắng.

Clip: Nước sinh hoạt đổi màu bất thường ở Thanh Hóa.

15 ngày qua, hàng chục hộ dân thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa) đang lo lắng khi phát hiện nguồn nước giếng khoan sinh hoạt đổi màu bất thường, kèm mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày.

Người dân bất an vì nước sinh hoạt đổi màu tím bất thường.

Bà Dương Thị Dung (SN 1975, trú thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng) cho biết, 15 ngày qua, gia đình bơm nước sinh hoạt từ giếng khoan thì phát hiện màu nước chuyển sang tím, kèm mùi hôi tanh. “Gia đình lâu nay chỉ dùng nguồn nước giếng để nấu ăn, tắm giặt, nhưng nay nước đổi màu, hôi tanh nên không dám sử dụng, ai cũng lo lắng, không biết nguyên nhân từ đâu”, bà Dung nói.

Người dân địa phương cho biết, tình trạng nước đổi màu từng nhiều lần xảy ra, song đây là lần bất thường và kéo dài nhất. Không chỉ nước sinh hoạt bị ảnh hưởng, con suối Bãi Rơn chảy qua thôn Quảng Trung cũng bị đổi màu tím, kèm mùi hôi tanh, khiến người dân nghi ngại có dấu hiệu ô nhiễm môi trường.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương. UBND xã Thạch Quảng đã cử cán bộ xuống kiểm tra, đồng thời lấy mẫu nước để phân tích. Trong thời gian chờ kết quả, nhiều hộ dân phải mua nước lọc bình 20 lít để phục vụ sinh hoạt.

Nước giếng và dòng suối qua thôn Quảng Trung (xã Thạch Quảng) đổi màu, bốc mùi hôi tanh.

“Chúng tôi mong chính quyền và các ngành chức năng sớm làm rõ nguyên nhân, có biện pháp xử lý dứt điểm. Hàng chục năm qua, người dân chỉ dùng nước giếng sinh hoạt nên nguồn nước ô nhiễm ai nấy đều lo ngại về sức khỏe và cuộc sống”, bà Bùi Thị Huệ (trú thôn Quảng Trung) cho hay.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Tống Văn Vang, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng cho biết, địa phương tiếp nhận phản ánh của người dân vào sáng 15/4. Ngay sau đó, xã đã cử bộ phận chuyên môn phối hợp với công an kiểm tra, xác minh hiện tượng, đồng thời báo cáo và phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường để lấy mẫu nước, làm rõ nguyên nhân.

Người dân phải dùng nước đóng bình để sinh hoạt.

“Kiểm tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguồn nước tại suối Bãi Rơn và nước giếng khoan của người dân bị đổi màu do sự cố trong hoạt động xả thải của Công ty TNHH BOB Hà Nội - Chi nhánh 1 (lĩnh vực dệt may, giặt là) trên địa bàn. 26 hộ dân chịu ảnh hưởng cũng được khuyến cáo không dùng nguồn nước ô nhiễm, chờ kết luận và phương án xử lý về nguồn nước”, ông Vang nói.

Theo lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp đã thừa nhận sai phạm và hỗ trợ trước mắt cho các hộ dân ảnh hưởng 20 bình nước đóng bình/hộ. Công ty vi phạm cũng triển khai kéo đường ống cấp nước đến các hộ bị ảnh hưởng, đảm bảo sinh hoạt tạm thời cho đến khi nguồn nước ổn định trở lại.

Bước đầu, Nhà máy dệt may, giặt là của Công ty TNHH BOB Hà Nội - Chi nhánh 1 ở xã Thạch Quảng được xác định là nơi xả nguồn nước thải ra dòng suối gây ô nhiễm.

Hiện, UBND xã Thạch Quảng đã báo cáo sự việc lên các cơ quan chức năng cấp trên để tiếp tục kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định. Đồng thời, xã cũng yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương khắc phục, không để tái diễn sự cố, đảm bảo an toàn môi trường và đời sống người dân.