Phẫn nộ clip bé 1 tuổi bị bóp mặt đến nghẹt thở, khóc đỏ người

Huỳnh Thủy
TPO - Dư luận đang "dậy sóng" trước đoạn clip lan truyền ghi lại cảnh bé gần 1 tuổi bị liên tiếp bóp mặt, khóc thét, đỏ tím mặt. Công an địa phương đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Cháu bé bị bịt mặt khóc đến đỏ người.

Chiều 15/4, một lãnh đạo UBND xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đã giao công an vào cuộc xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một đoạn clip ghi lại cảnh một trẻ nhỏ bị bạo hành.

Theo vị lãnh đạo, khoảng 14h cùng ngày, các cơ quan chuyên môn của xã phát hiện thông tin về trẻ nhỏ trên xuất hiện ở các hội nhóm mạng xã hội, nghi xảy ra trên địa bàn xã Ea Kar.

Ngay sau đó, UBND xã này đã giao công an tiến hành kiểm tra, xác minh. Khi có kết quả cụ thể, địa phương sẽ thông tin chính thức.

tienphong-1-8900.jpg
Clip cháu bé bị bạo hành được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến dư luận phẫn nộ.

Trước đó, đoạn clip dài khoảng 53 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cháu bé khoảng 1 tuổi nằm trên nền nhà. Trong đoạn clip, đứa trẻ này đang nằm, đảo mắt ngắm xung quanh thì bất ngờ xuất hiện bàn tay của người phụ nữ. Người này có hành động cào vào vùng mặt của cháu bé khiến bé khóc.

Đáng chú ý, người này sau đó dùng bàn tay của mình bóp trọn khuôn mặt của bé. Hành vi này lặp lại nhiều lần. Có ít nhất 4 lần người này dùng tay bóp chặt vào mặt, mũi khiến cháu bé vùng vẫy, khóc thét, mặt đỏ tím và có dấu hiệu khó thở.

Sau mỗi lần buông tay, người phụ nữ tiếp tục kéo cháu bé lại và lặp lại hành vi khiến cháu bé hoảng loạn, cố gắng lật người để thoát ra.

Đoạn clip sau khi xuất hiện đã gây bức xúc trong dư luận, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm nếu có hành vi bạo hành trẻ em.

Xem thêm

Cùng chuyên mục